Quelques jours après la fin du mandat de Donald Trump, les responsables des principaux réseaux sociaux de la planète prennent la détermination de mettre fin aux appels à la désinformation et à la violence du président américain, d’où ses followers ont cherché d’autres sites dans lequel se réfugier. Parler a été le premier, mais la violation des règles de l’App Store et du Google Play Store a provoqué l’interdiction de l’application, ainsi que expulsé de l’hébergement Amazon AWS.

Apparemment, Telegram a été un autre des lieux de pèlerinage des adeptes les plus radicaux de Trump car ils font partie de la croissance massive de la plate-forme ces derniers jours. 25 millions d’utilisateurs en 72 heures pour dépasser les 500 millions d’utilisateurs actifs et tous n’arrivent pas en fuyant la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp. C’est du moins ce que Telegram lui-même indique, qui met déjà en évidence le augmentation notable de la charge de travail de votre équipe de modération.

Chaînes avec un contenu violent et chaînes qui avertissent des fermetures

Selon Brian Fung, journaliste technologique de CNN, Telegram a de sérieux problèmes pour mettre fin au utilisateurs violents et contenus qui ont migré vers la plateforme dans la dernière grande migration d’utilisateurs. Les utilisateurs qui, comme nous l’avons déjà commenté, arrivent à la fois fuyant les dernières règles de partage de données WhatsApp et la fermeture de Parler.

L’augmentation du nombre d’utilisateurs publiant des alertes de contenu violent Telegram

Telegram a déclaré à CNN qu’au cours des dernières 24 heures au moment de la publication, “des dizaines” de chaînes en proie à des “milliers” d’utilisateurs incitant à la violence avaient déjà fermé. Chaînes qui ont disparu violant les règles de participation de Telegram de manière systématique et qu’elles ont été bloquées, mais le problème ne semble pas disparaître car de nouvelles chaînes s’ouvrent à peu près à la même vitesse.

Fung rapporte qu’il existe même une chaîne dont la fonction est de rediriger les utilisateurs de chaînes fermées vers leurs remplaçants. Une chaîne qui vous indique où aller puis une fois que les canaux qui enfreignent les règles ne sont plus opérationnels. Un réseau d’utilisateurs entièrement organisés, qui commencent à causer un profond mal de tête au réseau créé par Pavel Durov.

“Nos modérateurs examinent un nombre croissant de plaintes liées à des publications publiques comportant des appels à la violence, ce qui est expressément interdit dans nos conditions d’utilisation. […] Au cours des dernières 24 heures, nous avons bloqué des dizaines de chaînes publiques qui ont lancé des appels à la violence pour des milliers d’abonnés »- Remi Vaughn, porte-parole de Telegram s’adressant à CNN.

Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours, car Apple et Google ont des règles très strictes concernant la modération des applications qu’ils hébergent, et l’avalanche de violence qui plane sur Telegram peut se terminer avec l’application également interdite s’ils ne peuvent pas l’arrêter du tout. Telegram met tout en œuvre pour l’éviter, comme ils l’indiquent eux-mêmes, et cela devrait aider le réseau à continuer à fonctionner, mais nous verrons ce qui se passera dans un proche avenir.

<< Telegram adopte une approche cohérente des manifestations et des débats politiques à travers le monde, de l'Iran et de la Biélorussie à la Thaïlande et à Hong Kong. Nous nous félicitons des débats pacifiques et des manifestations pacifiques, mais nous éliminons régulièrement contenu public contenant des appels directs à la violence "- - Remi Vaughn, porte-parole de Telegram s'adressant à CNN.

Via | Brian Fung – CNN

