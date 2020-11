Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si les débuts de la PlayStation 5 ont été pleins d’enthousiasme et de bonheur, ce n’est pas sans détails et, comme cela s’est produit avec différentes consoles qui viennent d’être lancées sur le marché, elle a rencontré des problèmes en cours de route. Le plus récent concerne l’option de mettre le système en mode veille pendant que Marvel’s Spider-Man: Remastered se déroule.

Quelques heures après les débuts de la PS5, certains utilisateurs ont commencé à signaler un problème survenu lors de la lecture de Marvel’s Spider-Man: Remastered, car lors de la suspension de la session pour mettre la console en mode veille et avec la tentative ultérieure de retour à l’action, le système de console a juste cessé de fonctionner et a amené les joueurs à l’écran pour démarrer le processus de réparation du lecteur de stockage externe.

Cependant, à la fin de ce processus, l’écran est devenu noir et les utilisateurs ont souligné qu’il n’y avait pas d’autre choix que d’éteindre la PS5 et de la rallumer, ce qui semble être suffisant pour sortir de cette situation.

De plus, chaque fois que la PS5 passe par cette séquence de réparation de lecteur externe, elle se termine sur un écran noir. Je dois appuyer sur le bouton d’alimentation de la console elle-même pour la forcer en mode repos, puis elle revient et me demande de déposer un rapport d’erreur, puis démarre normalement. – Jeff Gerstmann (@jeffgerstmann) 11 novembre 2020

Dans le cadre du doute que cela a généré, de nouveaux rapports indiquent que la PS5 pourrait rencontrer le même problème en la mettant en mode veille même lorsque le jeu n’est pas Marvel’s Spider-Man: Remastered, donc la recommandation que la même communauté donne est que, pour le moment, ne mettez pas la console dans ce mode.

