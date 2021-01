Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nous vous avons récemment parlé d’une situation très curieuse que connaît GameStop. Bien que le lancement des consoles de nouvelle génération n’ait pas permis à la société de magasin de produire de bons résultats financiers, il y a quelques jours, il y a eu une augmentation significative de ses actions et nous savons aujourd’hui que cela était dû à un phénomène boursier qui impliquait les utilisateurs de Reddit et depuis lors beaucoup de spéculations, ce qui a fait que les actions GameStop ont atteint un niveau record et ont déjà commencé à baisser.

Étonnamment, la société GameStop (GME en bourse) a commencé à attirer l’attention ces derniers jours après une soudaine augmentation de la valeur de ses actions. Le vendredi 22 janvier a été plus perceptible, car il a commencé la journée avec 42,59 $ US mais a atteint 76,76 $ US, soit une augmentation de près de 80%.

Pour mettre les choses en perspective, nous vous informons que la valeur la plus élevée de ses actions a été atteinte en 2007, lorsqu’elle a atteint 63,30 $ US, selon GamesIndustry.biz. En raison de cette hausse, ses opérations en bourse ont été suspendues à quelques reprises vendredi dernier. Cela ne s’est pas arrêté là, car le lundi 25 janvier, le prix a encore augmenté et atteint 159,18 $ USD.

Vous vous demandez peut-être ce que GameStop a fait pour gagner la confiance des investisseurs et les inviter à parier dessus. La vérité est que c’était davantage dû à des facteurs externes.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Qu’est-ce qu’un Sneakerhead et pourquoi Reebok x Tom & Jerry pourrait-il en fabriquer un pour vous?

Pourquoi y a-t-il eu beaucoup d’intérêt pour GameStop?

Il y a quelques mois, l’entrepreneur Ryan Cohen, co-fondateur et ancien PDG de Chewy (une marque d’aliments pour chiens) a acheté 10% des actions de la société récemment, ce qui annonçait pour certains une possible reprise de l’entreprise, comme un léger changement dans son marketing. la stratégie serait encouragée.

Cependant, GameStop avait eu une performance très décevante dans les achats de fin d’année et en général il y avait beaucoup d’incertitude autour de lui en particulier en raison de la pandémie. Les actions de la société se vendaient 4 USD à la mi-2020 et le 12 janvier, elles valaient 20 USD.

Trouver: Les 5 meilleurs jeux que vous pouvez obtenir dans l’AppGallery de Huawei.

Mais c’est à ce moment que le phénomène a commencé avec la hausse des actions, qui est attribuée à une bataille entre les utilisateurs de Reddit, les institutions d’investisseurs et beaucoup de spéculation. Cette situation impliquait certains utilisateurs du subreddit WallStreetBets, qui ont attiré l’attention après que certaines personnalités de YouTube et de TikTok se soient exprimées sur le sujet et mentionnent que la société disposait d’une immense quantité d’actifs courts (environ 71,2 millions d’actions), auxquels elle a provoqué d’importantes sommes d’actions. être acheté.

Citron Research, un vendeur d’actions de la société, a mentionné que ce ne serait pas une bonne idée et a même averti qu’une fois de plus la valeur unitaire chuterait à 20 USD; cependant, les utilisateurs n’ont pas pris l’avertissement de manière positive et ont tenté de pirater son compte après avoir fait leurs prédictions. Ainsi, au-delà de l’activité GameStop, ce qui a fait augmenter sa valeur, c’est cette bataille entre les utilisateurs de Reddit et les vendeurs à découvert, qui a déclenché un phénomène de marché intéressant appelé short squeeze ou “short contraction”.

Qu’est-ce qu’une courte contraction?

Sur le marché boursier, il existe plusieurs façons de gagner de l’argent, l’une d’entre elles est de parier bas sur une entreprise, ce qui permet aux investisseurs de gagner de l’argent lorsque le prix de l’action d’une entreprise est bas.

L’un de ces moyens est précisément de vendre une action empruntée lorsqu’elle a une valeur élevée, puis de la récupérer (en l’achetant) lorsqu’elle baisse de prix et ainsi de conserver la différence en la retournant à son propriétaire, c’est ce qu’on appelle court-circuiter une action. . Ainsi, si tout se passe bien, le prix du stock aurait chuté, le stock serait acheté et rendu à son propriétaire avec profit.

Mais, comme cela fonctionne sur le marché boursier, il s’agit de spéculation et tout comme le prix peut baisser, il peut également augmenter et ce que l’on appelle un court resserrement peut avoir lieu, qui se produit lorsque la valeur d’une entreprise commence à augmenter. et les investisseurs deviennent Ils sont obligés de racheter les actions, ce qui fait monter en flèche le prix, précisément parce que d’autres investisseurs courts font de même et qu’il entre dans une sorte de cercle vicieux et au lieu de générer des profits, cela provoque des pertes en ayant à acheter le des actions à une valeur élevée et éviter d’avoir à les acheter lorsque la valeur est encore plus élevée.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Microsoft a conclu une alliance importante avec GameStop.

L’investissement d’un utilisateur de reddit a généré des bénéfices millionnaires

Cela s’est produit récemment avec GameStop, et donc les plus bénéficiaires (l’argent intelligent) sont ceux qui ont initialement acheté les actions il y a longtemps, quand ils coûtent beaucoup moins cher ou ceux qui ont réussi à vendre les leurs juste au moment où le prix était à son maximum.

L’un des cas qui a le plus attiré l’attention est celui d’un utilisateur de Reddit qui a acheté un peu plus de 50000 USD en actions en 2019. À cette époque, le prix par action était inférieur à 1 USD, donc grâce à cette contraction du marché , l’investissement de l’utilisateur s’est traduit par près de 11 millions de dollars vendredi dernier, soit jusqu’à près de 25 millions de dollars dans sa valeur maximale par action qu’il a atteinte lundi, qui, s’ils avaient été vendus, aurait dégagé un bénéfice de 992,07%.

Cependant, de nombreux analystes ont recommandé d’attendre pour racheter des actions, car ils prédisaient que la valeur chuterait, et c’est effectivement le cas. Lundi dernier, la valeur a chuté pour clôturer à 76,76 $ USD. Cependant, compte tenu de la volatilité de cette situation, elle pourrait à tout moment remonter.

Sûr. Pourquoi pas. pic.twitter.com/pkPSQ8U6xA – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 25 janvier 2021

Tout comme le vrai gamestop. Achetez à 150 $ et n’obtenez qu’une valeur d’échange de 78 $ 2 heures plus tard. – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 25 janvier 2021

Que pensez-vous de cette curieuse situation vécue par GameStop? Avez-vous imaginé que la valeur reviendrait à la normale rapidement? Dites le nous dans les commentaires.

Vous pouvez trouver plus d’actualités liées à GameStop en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2