09/11/2020

La Xbox Series X | S sera mise en vente demain. Dans le cas où vous ne disposez pas de suffisamment d’argent pour acheter l’un des titres qui seront disponibles à partir du 10 novembre, vous pouvez toujours opter pour un abonnement à Game Pass Ultimate. Aujourd’hui, une collaboration spéciale entre Xbox et Disney a été révélée, où les utilisateurs pourront profiter de tout le contenu proposé par Disney + sans frais supplémentaires.

C’est vrai, dans le cadre des célébrations liées au lancement de la nouvelle console Microsoft, il a été révélé qu’en plus de profiter de centaines de jeux et de Xbox Live, Ceux qui ont un compte Game Pass Ultimate peuvent profiter de 30 jours de Disney +, où vous pouvez profiter de séries comme The Mandalorian, tout le catalogue Pixar et bien plus encore.

Tout ce que tu as à faire consiste à accéder à la section des avantages du Xbox Game Pass, soit sur votre console, PC ou appareil mobile préféréet réclamez votre mois gratuit de Disney +. Cette offre débute aujourd’hui, le 9 novembre, et vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour bénéficier de cette preuve sans frais supplémentaires. Nous vous rappelons que Disney + arrive au Mexique et en Amérique latine le 17 novembre.



