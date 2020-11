Les femmes demandent que non seulement les conducteurs d’Uber puissent choisir de voyager uniquement avec le sexe féminin.

Les voyageuses elles-mêmes veulent choisir uniquement des conductrices pour leur sécurité.

Dans quelque moment, Uber, Didi, Cabify ou Beat C’était l’alternative que certains jugeaient utile pour s’assurer qu’ils ne subiraient pas d’agressions ou de crimes pires, mais après d’innombrables cas de criminalité également dans cet environnement, cette solution a été écartée.

Violations de femmes signalé Depuis quelques années maintenant, également dans ces services, comme cela s’est produit avec une jeune femme qui a été violée et assassinée par un chauffeur de Cabify: Mara Castille, étaient une alerte définitive pour que les utilisateurs comprennent que ce n’était pas une solution à la violence vécue dans le pays, mais faisant partie d’une société sans solution fondamentale.

Désormais, avec une nouvelle proposition, l’application de transport ravive l’espoir des utilisateurs qui font tout pour se protéger des criminels, face à la violence au Mexique et à l’incompétence des autorités. Il s’agit de la nouvelle fonction appelée “Ellas” au Mexique, même si elle fonctionnait déjà dans des régions comme l’Argentine.

La fonction permet aux membres conducteurs accepter les voyages uniquement des utilisatrices identifiées, pour le moment à Guadalajara, étant la première ville avec cette option, où son fonctionnement sera testé. Il sera également activé ce mois-ci dans neuf autres villes du pays.

Pendant ce temps, ceux qui conduisent et ceux qui voyagent via l’application Uber pourront indiquer leurs informations de genre dans l’application pour rendre la fonction efficace. L’entreprise y voit l’autonomisation des femmes, mais les usagers et les conducteurs d’une autre manière, plus comme un moyen de se protéger, en prenant un taxi parmi les femmes.

D’où l’idée présentée par un utilisateur de Twitter, approuvé par d’autres femmes, dans lequel ils demandent que non seulement les conducteurs puissent choisir de voyager uniquement avec des femmes, mais que les voyageurs eux-mêmes ne puissent choisir que des femmes.

J'espère que nous, en tant qu'utilisateurs, pourrons également choisir uniquement des femmes pilotes

Les femmes en particulier continuent de rechercher des moyens de transport moins susceptibles d’être victimes de crimes aussi malheureux que des enlèvements ou des viols, dans un pays où le nombre de fémicides est élevé, et il n’y a que quelques options composées à 100% par et pour les femmes, telles que Lady Driver ou LauDrive; cependant, son infrastructure n’est pas aussi grande que dans le cas des applications qui dominent le segment.

C’est pourquoi la demande des utilisateurs de Twitter est une opportunité claire pour la marque, qui peut revenir sur un service à la demande, en assurant le marché mais aussi en réalisant une réputation de marque pour faire attention à ses clients.