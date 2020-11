Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 13/11/2020 09:53

Bien que le Xbox Series X a profité d’un excellent lancement commercial, il semble que les fans aient rencontré un certain nombre de problèmes dans le passé. Il y a quelques jours, nous vous avons parlé d’une console qui est venue émettre de l’humour, et maintenant, les acheteurs ont signalé que le lecteur de disque échouait constamment.

Sur Twitter, plusieurs utilisateurs de Xbox Series X et Series S ont partagé des vidéos indiquant que la console ne lit pas correctement les disques, parfois elle ne les accepte pas, et d’autres ont mentionné que le matériel émet un son étrange lors de l’exécution d’un jeu.

Salut @XboxSupport!

Je pense que mon #XboxSeriesX peut avoir un lecteur de disque défectueux. J’ai essayé d’insérer quelques jeux compatibles différents (Xbox One et 360) et le lecteur ne me laisse pas l’insérer. Rien n’y est (à ma connaissance). Je viens de l’installer.

Toute aide est appréciée! 😊 pic.twitter.com/2r1mQkYSLY

– Travless (@Travless_) 10 novembre 2020