Le 10 novembre, Microsoft a lancé la prochaine génération de console avec le lancement de la Xbox Series X | S. Alors que la plupart des joueurs jouent à leurs consoles sans accroc, certains ont malheureusement des problèmes avec la Xbox Series X.

La mauvaise nouvelle pour les propriétaires du système de nouvelle génération le plus puissant de Xbox est que de nombreux utilisateurs signalent des problèmes occasionnels avec ses fonctionnalités de base.

Sur une page de questions officielle de Microsoft, un utilisateur a lancé la discussion en déclarant que sa Xbox Series X plante lors de l’exécution de certains jeux. Selon le rapport, la console s’éteint 5 ou 10 secondes après la merde et cela n’est pas résolu en réinstallant les jeux ou en redémarrant la console.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Les premiers problèmes de gel de la Xbox Series X n’étaient pas dus à la console, mais à des incohérences avec Xbox LIVE.

Plusieurs joueurs rencontrent des problèmes avec la Xbox Series X

Cette conversation a été rejointe par plusieurs utilisateurs qui mentionnent qu’ils vivent une situation similaire. Dans les commentaires, les utilisateurs indiquent que la console se fige puis s’arrête même si elle est suffisamment ventilée.

En outre, d’autres indiquent que ce problème leur arrive avec les versions numériques des jeux, il y a même ceux qui rapportent que cela leur est arrivé lors de l’utilisation d’un titre du catalogue Xbox Game Pass.

Ces rapports ont été pris en charge par GameSpot, car ils commentent qu’une situation similaire leur est arrivée, car la console s’éteint dans les 20 premières minutes de jeu et ne peut pas être allumée au moyen de la commande, mais il est nécessaire de l’activer via le bouton du Xbox Series X.

Les causes de ce problème ne sont pas très bien comprises, car il s’agit d’une grande variété de jeux concernés, selon les utilisateurs. Il existe plusieurs rapports qui indiquent fortement que Call of Duty: Black Ops Cold War est l’un des jeux les plus touchés et d’autres utilisateurs pensent qu’il s’agit d’un problème lié aux jeux de dernière génération. Comme il s’agit d’un problème très inconnu, si cela arrive à votre Xbox Series X, nous vous recommandons de contacter le service client Xbox et de vérifier les nombreuses solutions possibles que les utilisateurs partagent sur le forum officiel de Microsoft.

Il est important de dire que ces types d’incohérences sont courants dans les consoles qui viennent d’arriver sur le marché et comme il semble que ce ne soit pas un problème matériel, il est très probable qu’il sera résolu avec une mise à jour. Pour l’instant, Microsoft n’a pas reconnu ce bogue, les utilisateurs devront donc attendre une solution.

Avez-vous eu un problème similaire avec la Xbox Series X? Quelle solution avez-vous trouvée? Dites le nous dans les commentaires.

Comme il s’agit d’un nouveau produit, nous vous suggérons de prendre les informations qui circulent sur Internet avec prudence concernant les problèmes qui apparaissent avec la console, car parfois ils peuvent être un mensonge. Dans une vidéo, il a été montré que le système émettait de la fumée, mais à la fin, il s’agissait d’un montage et Microsoft a recommandé de ne pas souffler de fumée sur la console.

La Xbox Series X | S a fait ses débuts le 10 novembre. Vous pouvez trouver plus de nouvelles de lui sur cette page. Voici notre avis.

