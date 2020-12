La dernière semaine de 2020 sera très spéciale au sein de Pokémon GO.

Écrit par María Veiga dans Pokémon

Nous semblons un peu répétitifs en termes de dire que Niantic élève le niveau de Pokémon GO en termes de plaisir des utilisateurs, en fournissant des événements et des changements constants dans le jeu, mais c’est vraiment chaque semaine que nous recevons des nouvelles des mises à jour à venir qui font ses fidèles ne peuvent pas arrêter de jouer.

Outre l’arrivée des saisons, la mission d’obtenir Shiny Celebi qui est déjà en cours ou la récente compilation Community Day de toute l’année, les créateurs de Pokémon GO ont préparé un adieu à 2020 avec style.

Savoir plus: Tous les événements Pokémon GO de décembre

Événement de Noël

Au cours de la dernière semaine de 2020, nous ne nous ennuierons pas non plus dans Pokémon GO. Du mardi 22 décembre à 08h00 au 31 décembre à 22h00 (toujours heure locale), l’événement Vacances de Noël sera activé dans lequel le protagonisme tombera Pokémon de type glace. Il y aura un enquête spéciale dédiée, augmentation du nombre de cadeaux à ouvrir et à ranger, vêtements disponibles dans la boutique et nombreux bonus. Nous le voyons en détail.

Concernant les Pokémon sauvages, Pikachu, Delibird et Cubchoo ils apparaîtront déguisés. De plus, il y aura une augmentation de la ponte de Spheal, Snover et Vanillite, et Seel, Swinub, Smoochum, Snorunt, Snover et Vanillite ils écloseront en œufs de 5 km.

En référence aux raids, Sandshrew Alola, Dewgong, Jynx, Sneasel, Swinub, Walrein, Cubchoo et Cryogonal Ils seront les boss et la version Shiny de Jynx sera activée. De plus, Vanillite et Cryogonal apparaîtront comme une récompense dans les tâches de recherche.

Savoir plus: Saison de la célébration dans Pokémon GO: quand, ce qu’il comprend et ce que vous pouvez faire

En ce qui concerne la primes temporaires, Ils sont les suivants:

22 et 23 décembre: Double XP en raids 24 et 25 décembre: Double bonbons en attrapant des Pokémon 26 et 27 décembre: Double durée dans Star Chunk 28 et 29 décembre: Double durée dans Lucky Eggs 30 et 31 décembre Décembre: Double Pokémon attrapeur de poussière d’étoiles

Week-end spécial

En plus de tout ce qui a été discuté ci-dessus, du Du 26 décembre à 8 h 00 au 27 décembre à 22 h 00 nous vivrons un week-end spécial avec trois aspects activés. Regice apparaîtra en tant que chef de raid, de nouvelles tâches de cartographie AR seront mises en œuvre et Delibird, Snorunt, Spheal, Snover, Cryogonal et Cubchoo ils seront attirés par l’encens plus fréquemment.