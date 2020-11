Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que l’attention se concentre sur les débuts de la PS5 et de la Xbox Series X | S, on ne peut ignorer que la console qui suit en haut est la Nintendo Switch, car cette plate-forme hybride de Nintendo continue de connaître le succès sur les marchés plus importants. Dans la précédente à la révélation de la liste des jeux les plus vendus aux États-Unis, NPD Group a présenté des informations préliminaires qui expliquent le monstre des ventes que la console est devenue.

NPP Group, la société d’analyse qui présente chaque mois les jeux vidéo et les consoles les plus vendus, a révélé des informations sur les dernières performances du Switch aux États-Unis et, comme cela s’est produit depuis le début, il y a une excellente nouvelle pour la console Nintendo. Selon la firme, en octobre dernier, le Switch a battu sa propre marque mensuelle avant la saison des vacances grâce au fait qu’il a vendu 735000 unités, en ajoutant l’édition standard et Switch Lite. Ce chiffre confirme que Nintendo a connu son meilleur mois d’octobre dans le cycle Switch, et maintenant la console occupe la deuxième place dans cette section qui à ce jour continue de dominer la Wii avec 807000 unités vendues en octobre 2008.

De même, NPD Group a souligné les 23 mois pendant lesquels Switch a été la première place des ventes aux États-Unis, où il a évincé la PlayStation 4, ainsi que les 22,5 millions d’unités qu’il a vendues dans le pays nord-américain, qui ont contribué à la quantité impressionnante de 68 millions de consoles vendues à ce jour.

Enfin, malgré les débuts des nouvelles consoles de Sony et de Microsoft, Switch devrait à nouveau être le succès cette saison de vacances aux États-Unis.

