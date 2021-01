Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le format physique était l’un des principaux moyens de distribution des jeux à l’aube de l’industrie du divertissement électronique. Cependant, au fil des ans, l’option d’acheter des jeux entièrement numériquement est apparue dans l’industrie, ce qui pour beaucoup est une bien meilleure option et a par conséquent relégué l’achat de jeux vidéo en boîte. Cependant, il existe encore de nombreux passionnés du format traditionnel et pour preuve, Limited Run Games, qui a partagé le nombre millionnaire de jeux physiques vendus ces dernières années.

Limited Run Games a été fondée en 2015 et son objectif est de maintenir en vie l’activité du jeu vidéo physique, bien qu’il semble que sa popularité soit en baisse, il y a encore des gens qui préfèrent ce format au numérique. Depuis sa création, cette société s’est non seulement associée à des studios indépendants pour sortir des versions physiques de nouveaux jeux, mais aussi pour rééditer d’anciens titres, donnant ainsi à de nombreux fans la possibilité d’avoir une copie physique de leur jeu préféré, ainsi que Des éditions de collection très marquantes qui sont souvent vendues exclusivement dans cette boutique en ligne.

Limited Run Games montre qu’il y a toujours un intérêt pour le format physique

Eh bien, le fondateur de Limited Run Games, Josh Fairhust, a révélé que la société avait bien commencé l’année, puisque le premier jour de 2021 avait dépassé la barre des 2,5 millions de jeux physiques vendus, un exploit qui a été réalisé. au cours des 5 dernières années.

«Je peux honnêtement dire qu’en 2015/2016 je n’ai jamais pensé que nous atteindrions cet objectif. Merci pour tout votre soutien au fil des ans », a déclaré Josh Fairhust.

Si vous pensez que ce chiffre est quelque peu faible pour le nombre d’années, vous devez tenir compte du fait que Limited Run Games, comme son nom l’indique, lance des jeux en séries limitées, dont l’objectif principal est les fans qui veulent une version physique ou collection d’un titre. Cela dit, dans de nombreux cas, le nombre d’exemplaires disponibles ne dépasse pas 5000 exemplaires (et ils se vendent généralement en quelques minutes), donc une fois les exemplaires disponibles épuisés, ils ne sont plus produits.

Que pensez-vous de cette réalisation de Limited Run Games? Avez-vous déjà acheté une édition spéciale ou un jeu physique dans ce magasin? Dites le nous dans les commentaires.

L’année dernière, par exemple, Limited Run Games a annoncé des versions physiques de jeux comme le dernier opus de Panzer Dragoon, ainsi que des éditions spéciales impressionnantes de Streets of Rage 4, Blaster Master Zero, Samurai Jack: Battle Through Time et Shenmue III, ainsi que rééditions, comme certains titres Shantae pour la Game Boy. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées aux jeux à course limitée en visitant cette page.

