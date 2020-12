Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Cette année a été très différente pour tout le monde, notamment à cause du COVID, du télétravail et des cours en ligne. Au début, les perspectives étaient sombres pour des entreprises comme Kingston, puisque nombre de ses produits les plus vendus correspondent au stockage flash comme les clés USB et les mémoires SD, qui ne se vendaient pas beaucoup, car il n’y avait pas d’éducation en face à face, ni de tourisme.

Cependant dans un dernier rapport annuel, Kingston, la principale marque de stockage au Chili a indiqué avoir réussi à modifier sa stratégie pour cette année de fermeture. La modalité était désormais axée sur la «mise à niveau» de l’équipement, grâce au fait que de nombreuses personnes voulaient que leurs ordinateurs soient plus rapides à vie depuis le domicile de cette nouvelle norme.

Le rapport détaille que les ventes de La RAM au Chili a augmenté de 62%, en outre, il y a eu également une augmentation 7% sur les ventes de SSD. Les deux sont des composants qui peuvent considérablement améliorer la vitesse de votre ordinateur.

Jean-Pierre Cecillon, le directeur régional pour l’Amérique du Sud de Kingston, a déclaré: «C’était encore plus difficile car il était concentré pendant une grande partie de l’année juste dans l’espace virtuel, dans le monde numérique. L’année 2020 sera marquée par des événements virtuels, des formations et des réunions par vidéoconférence et Kingston n’a pas fait exception à cette règle. “

