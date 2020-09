Auteur: Luis Casal.

Après sa lente retraite à la fin des années 1980, le vinyle vit depuis quelque temps une seconde jeunesse. À tel point qu’au cours du premier semestre 2020, plus d’exemplaires ont été vendus aux États-Unis que de CD, entraînant leur retraite.

Le dépassement des disques compacts sur le marché américain était quelque chose qui n’avait pas été vu depuis 1986, et il semble que la tendance continue à augmenter même en dehors de ses frontières. En Espagne, par exemple, représentent déjà 40% des ventes physiques de musique.

Les disques vinyles ont représenté aux États-Unis environ 232,1 millions de dollars (195,33 millions d’euros) de ventes de musique au premier semestre, laissant loin derrière les ventes de CD de plus en plus discrètes, qui n’ont rapporté que 129,9 millions (en euros, 109,32), près de la moitié, selon un rapport de la Recording Industry Association of America (RIAA, pour son acronyme en anglais).

Les disques vinyle, également connus sous le nom de disques phonographiques, étaient les précurseurs de formats tels que les cassettes et les CD, qui finiraient par les renverser pour leur portabilité et leur commodité. Aujourd’hui, plus de 30 ans plus tard, ils ont refait surface.

Ils le font depuis 2005, l’année dernière, leurs ventes d’une année sur l’autre ont chuté. Petit à petit, au cours des 15 dernières années, les grammairiens Ils sont revenus à la mode en remplaçant les CD, sans le facteur nostalgie et le stockage analogique. Seulement ce 2020, les revenus du vinyle ont augmenté de 4% pour les 48% qui ont diminué ceux des disques compacts.

Cependant, l’intérêt croissant pour le vinyle n’a pas été suffisamment pour éviter que les ventes globales de formats physiques ne diminuent. Celles-ci ont baissé de 23% à 376 millions de dollars au cours du premier semestre marqué par la stagnation de l’industrie de la musique physique. En raison de la pandémie et des mesures de sécurité accrues, des actifs tels que des concerts, des festivals et des visites de magasins de musique ont été oubliés.

Mais, malgré ce ralentissement, la consommation de musique a continué de grimper, mais par d’autres moyens.

Le confinement a été la dernière poussée pour la reproduction sur Internet, à la fois en streaming via les réseaux sociaux et en différé, les faisant croître de 12% (à 4,8 milliards de dollars; 4,04 milliards d’euros) au cours du premier semestre. Le streaming, en revanche, a encouragé les utilisateurs à être prêts à payer pour lire du contenu, des services comme Spotify et Apple Music augmentant de 24% au cours de cette période.

Au fil du temps, comme cela s’est produit avec le CD, les formats de musique sur Internet ont fini par prendre en charge tous les revenus de l’industrie, assumant 85% de ce qu’il génère. En tout, les ventes globales du secteur ont augmenté de 5,6%, principalement grâce au streaming, jusqu’à un total de 5 700 millions de dollars (48 000 millions d’euros) uniquement de janvier à juin.

En Espagne, en revanche, la situation de l’industrie de la musique est analogue à celle de la RIAA aux États-Unis, bien que le CD sorpasso n’ait pas encore été atteint. En référence au territoire national, Promusicae a assuré ces jours-ci que la raison du boom était précisément le streaming, ce qui aurait sauvé les ventes de musique «malgré le ralentissement causé par COVID-19».