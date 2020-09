Pendant son séjour chez Blue Origin, Andrew Lapsa a remporté le prix AIAA Liquid Propulsion Young Professional Award en 2017. Il est maintenant PDG de sa propre startup, appelée Stoke Space. (Photo d’origine bleue via Twitter)

L’entreprise spatiale Blue Origin du PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a eu 20 ans cette semaine – et bien que la société privée n’ait pas encore mis des personnes dans l’espace ou mis une fusée en orbite, elle a engendré une nouvelle génération de startups spatiales.

L’une de ces startups, Relativity Space, a rapidement pris des participations à Seattle et s’est installée dans le sud de la Californie. Maintenant, il fait des vagues de plusieurs millions de dollars et met les pièces en place pour le premier lancement de sa fusée Terran depuis la Floride.

La relativité passe également par une transition de direction: Jordan Noone, cofondateur et directeur de la technologie de l’entreprise, a annoncé aujourd’hui sur Twitter qu’il prendrait du recul et deviendrait conseiller exécutif «en vue de démarrer ma prochaine entreprise». L’autre co-fondateur de Relativity, Tim Ellis, vétéran de Blue Origin, restera PDG.

D’autres startups sont en mode semi-furtif. Voici trois entreprises notables dans la région de Seattle avec des connexions Blue Origin:

Technologies spatiales Stoke

Incorporée en octobre dernier à Renton. Les co-fondateurs de Stoke sont le PDG Andrew Lapsa, qui était responsable de tous les aspects du développement et de l’exploitation des moteurs à hydrogène BE-3 et BE-3U de Blue Origin; et Thomas Feldman, un ingénieur qui a joué un rôle clé dans la conception de composants pour le moteur BE-4 plus puissant, alimenté au gaz naturel liquéfié.

Le site Web de Stoke indique que la société «développe une technologie permettant de connecter de manière transparente la Terre et l’orbite». En mai, la société a remporté une subvention SBIR Phase I de 225 000 $ de la National Science Foundation pour travailler sur une solution de propulsion intégrée pour les étages supérieurs de fusées réutilisables.

Stoke dit qu’il utilisera le financement de la NSF « pour développer une nouvelle technologie permettant aux lanceurs spatiaux de rentrer dans l’atmosphère et d’atterrir de manière propulsive vers une destination cible pour être réutilisés. » Les fusées Falcon de SpaceX et la fusée New Glenn de Blue Origin, encore à construire, sont conçues avec une réutilisation de première étape à l’esprit. Stoke envisage le prochain pas de géant dans les fusées réutilisables.

En plus de Lapsa et Feldman, LinkedIn répertorie trois autres employés de Stoke ayant l’expérience de Blue Origin. Et ils ont des offres d’emploi pour un architecte système principal et un «surhumain».

Atteindre les technologies spatiales

Incorporée en février à Maple Valley. Le site Web de Reach est toujours protégé par mot de passe, mais LinkedIn répertorie Mike Krene, ancien ingénieur principal en propulsion chez Blue Origin, comme fondateur et PDG. Krene a passé une décennie chez Blue Origin, et avant cela, il s’occupait des systèmes de propulsion chez SpaceX et Pratt & Whitney.

L’entreprise affirme qu’elle vise à «accélérer le temps et à réduire le coût des nouvelles startups de lancement pour atteindre la viabilité commerciale, augmentant ainsi le marché global du lancement.

«Nos systèmes de moteur fournissent également une option de propulsion de grande valeur et axée sur le commerce pour NewSpace existant et les fournisseurs de lanceurs traditionnels», explique Reach Space sur sa page LinkedIn.

La société affirme qu’elle compte entre deux et 10 employés, dont «des ingénieurs de premier plan ayant de l’expérience dans de nombreux systèmes de moteurs de vol et de développement de fusées.

Espace étoile de mer

Incorporée en novembre dernier dans le Kent, où Blue Origin a son siège. Les cofondateurs de Starfish Space sont Trevor Bennett, ancien ingénieur en sciences de l’air chez Blue Origin; et Austin Link, qui a passé trois ans chez Blue Origin en tant qu’ingénieur de simulation en sciences du vol. Ian Heidelberger, le robotique principal de Starfish, était ingénieur en contrôle autonome chez Blue Origin.

Starfish dit qu’il s’agit d’une startup soutenue par du capital-risque, mais n’a pas encore révélé de détails sur ses investisseurs ou ses investissements. Il travaille sur un «service de transport spatial à la demande», comprenant un remorqueur spatial qui pourrait être utilisé pour déplacer, désorbiter ou prolonger la durée de vie des satellites. Il développe également le logiciel pour prendre en charge les opérations de rendez-vous et de proximité – avec un accent sur la propulsion électrique.

Il y a quatre ans, Jeff Bezos m’a dit que son objectif pour Blue Origin était de construire «l’infrastructure lourde» pour un écosystème plus large de l’industrie spatiale, tout comme le service postal américain, UPS et Internet ont fourni l’infrastructure qui a permis à Amazon de démarrer. . Il semble maintenant que Blue Origin fournisse un pépinière pour cet écosystème, avant même que l’entreprise n’occupe pleinement son propre créneau sur le marché.

Ce rapport a été publié pour la première fois sur Cosmic Log. Pointe du chapeau à Isaac Alexander.