Chris-Blackley, PDG de Prescryptive. (Photo pré-cryptée)

La start-up de Seattle Prescryptive Health a levé 26 millions de dollars pour son logiciel de plate-forme de données de prescription.

Fondée en 2017 par les vétérans du cloud commercial de Microsoft, Chris Blackley et Kevin Young, la société travaille avec les employeurs pour aider à informer les employés sur les prix des médicaments sur ordonnance et d’autres informations connexes. Il a une connexion directe avec plus de 50 000 pharmacies de son réseau national. La plateforme s’intègre en temps réel avec les régimes d’avantages sociaux et les prestataires au point de service.

«Notre plate-forme réduit les coûts des avantages sans réduire les avantages – c’est bon pour les employeurs et les employés, en particulier pendant cette période», a déclaré Blackley.

Morningside Ventures a mené la ronde, qui comprenait la participation de SeaChange Fund et de Pallasite Ventures. Le co-fondateur de Morningside, le Dr Gerald Chan, s’est joint au conseil.

Le financement total à ce jour pour l’entreprise de 30 personnes est de 35 millions de dollars.

Prescryptive est l’une des nombreuses startups de santé numérique qui suscitent l’intérêt des investisseurs cette année. Le financement à risque pour le secteur de la santé numérique aux États-Unis devrait battre un nouveau record en 2020; les entreprises ont déjà levé 5,4 milliards de dollars jusqu’en juin, selon RockHealth.