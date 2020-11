Les Vivo X51 5G, Y70, Y20S et Y11S arrivent en Espagne: prix et disponibilité officiels

Vivo avait longtemps laissé entendre qu’il mettrait les pieds en Europe et, par conséquent, également en Espagne, et finalement il l’a fait. À leurs débuts dans le pays, ils ont mis en circulation quatre nouveaux téléphones, l’un d’entre eux de la série X et trois d’entre eux de la série Y. C’est ainsi que sont arrivés les Vivo X51 5G, Vivo Y70, Vivo Y20S et Vivo Y11.

La seule chose qui manquait était que les téléphones soient officiellement mis en vente et il a été produit aujourd’hui, 3 novembre 2020. Les quatre modèles déjà peuvent être achetés dans les grands magasins tels que Carrefour, MediaMarkt et PcComponentes, et son prix commence à partir des 149 euros de son téléphone le moins cher, le Vivo Y11s.

Quatre téléphones portables et deux casques sans fil

Le Vivo X51 5G entre sur le marché espagnol pour rivaliser non seulement avec d’autres téléphones haut de gamme de milieu de gamme ou super milieu de gamme, mais également avec les grands téléphones photographiques du marché. Son appareil photo à cardan permet une grande stabilisation qui profite, avant tout, à la vidéo et à la photographie en basse lumière.

Ce Vivo X51 5G, dont la caméra permet jusqu’à 60 grossissements hybrides, arrive avec 8 Go de stockage interne et 256 Go de RAM en un seul modèle à un prix officiel, et à la sortie, de 799 euros. Comme nous l’avons dit, il sera vendu à la fois à Carrefour et à MediaMarkt et PcComponentes.

En plus des quatre téléphones, Vivo propose deux modèles d’écouteurs sans fil, dont l’un pour le sport.

En descendant l’échelle des nouvelles versions, nous sommes tombés sur le Vivo Y70 avec une caméra arrière de 48 mégapixels et capable d’enregistrer des vidéos en 4K. Le prix fixé pour cela est 279 euros. Il est suivi du Vivo Y20S, avec 5000 mAh de batterie interne et un prix de 199 euros, et les Vivo Y11, avec un Snapdragon 460 comme cerveau et 149 euros Prix.

En plus de ces quatre téléphones, Vivo apporte également le nouveau casque Vivo TWS Earphone Neo, avec annulation active du bruit et une qualité sonore élevée. Les écouteurs seront vendus à un prix de détail suggéré de 129 euros. Et si nous voulons la version sportive, l’écouteur sport sans fil Vivo est mis en vente pour 69,99 euros.

Je vis X51 5G: 799 euros

J’habite Y70: 279 euros

J’habite Y20S: 199 euros

J’habite Y11S: 149 euros

Je vis TWS Earphone Neo: 129 euros

Écouteur de sport sans fil Vivo: 69,99 euros

