La PlayStation 5 est l’un des objets les plus convoités du moment. Comme la Xbox Series X, la console de Sony est épuisée presque partout et beaucoup sont même prêts à enfreindre la loi pour une. À titre d’exemple, nous avons une bagarre qui a éclaté dans un parking pour la tentative de vol d’une PlayStation 5.

Comme le rapporte Global News, dans un parking d’un centre commercial du Brentwood Mall à Burnaby, au Canada, il y a eu une tentative de vol d’une PlayStation 5. Cette situation a dégénéré en bagarre.

Mais comment tout cela s’est-il passé? Une personne qui voulait vendre sa PlayStation 5 a été trouvée dans le parking avec une personne qui, soi-disant, était intéressée par l’achat de la console. Au lieu de cela, il a rencontré un groupe de personnes cherchant à le lui voler.

Pour tenter de voler la console, les assaillants l’ont aspergée d’un spray conçu pour arrêter les ours agressifs. Le vendeur n’est pas resté les bras croisés et s’est défendu, les empêchant de prendre la console.

Le vendeur s’est si bien défendu qu’il a porté plusieurs coups réussis aux assaillants. En fin de compte, ils n’avaient pas d’autre alternative que de s’enfuir, recevant ainsi ce qu’ils méritaient.

Vous pouvez voir l’agression dans la vidéo qui se trouve dans ce lien.

Soyez prudent lorsque vous vendez des consoles et d’autres choses

Sans aucun doute, cette affaire nous laisse une bonne leçon: il faut être prudent lors de la vente de nos consoles. Nous devons plutôt faire attention chaque fois que nous rencontrons un étranger pour lui vendre quoi que ce soit.

Par conséquent, si vous envisagez de vendre quelque chose, nous vous recommandons de prendre les précautions suivantes:

Insistez pour que la réunion se déroule dans un endroit public et très fréquenté et que ce soit dans la journée Obtenez le plus d’informations possible sur l’acheteur Allez accompagné ou informez un ami et un membre de la famille de la réunion

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette affaire? Quelque chose de similaire vous est arrivé? Dites le nous dans les commentaires.

