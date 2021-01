Le travail des adeptes de Pokémon ne cesse de nous étonner, il y a quelques jours nous avons pu voir à quoi ressembleraient Squirtle et Bulbasur s’ils appartenaient au vaisseau de Among Us.

Il y a quelques jours, un graphiste du nom de wicked1997 a ouvert un fil Reddit commentant son intérêt pour certaines affiches inspirées de la franchise Pokémon. Pour cette raison, il a lancé une série d’illustrations sur son tableau personnel, chacun d’eux est inspiré des régions de chaque génération Pokémon. Les illustrations suivantes représentent des sites spécifiques et mémorables des aventures de toute personne formée par les trois premières générations de la série:

[OC] J’ai recréé les affiches Pokémon de destination [download link + explanation] de r / pokemon

Dans chaque affiche, nous pouvons voir, respectivement, des hommages à des sites clés tels que le SS Anne, de Kanto, le clocher, de Johto, et enfin, le Hoenn Space Center. Chaque illustration dégage une aura magique, surtout si vous avez pu profiter des trois premiers opus à leur apogée. Nintendo et Game Freak ont ​​fait un travail exceptionnel depuis leur création, et ils continuent à maintenir le niveau au-dessus de la moyenne avec des produits aussi réussis que Pokémon GO, qui a révélé le montant d’argent qu’il a généré en 2020.

Autres objets Pokémon que vous aimerez