iOS 14, pour la première fois, offre aux utilisateurs la possibilité de vraiment personnaliser leurs écrans d’accueil grâce à une nouvelle fonctionnalité de widgets.

Avec la récente sortie d’iOS 14, les utilisateurs ont passé une journée sur le terrain à rassembler un nombre infini de conceptions d’écran d’accueil créatives.

Il existe également un moyen pour les utilisateurs de personnaliser eux-mêmes les icônes iOS 14 via l’application Raccourcis d’Apple.

La semaine dernière, Apple a déployé iOS 14, la dernière mise à jour du système d’exploitation mobile qui alimente la gamme iPhone de la société. Bien qu’iOS 14 puisse manquer d’une seule fonctionnalité phare comme Siri, la version propose néanmoins un certain nombre de fonctionnalités et d’améliorations conçues pour rendre l’expérience utilisateur beaucoup plus agréable et sans friction.

L’une des fonctionnalités les plus remarquables d’iOS 14 est l’ajout de widgets, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur écran d’accueil iOS d’une manière qui était auparavant inimaginable. Les widgets sur iOS sont disponibles dans une variété de tailles, sont hautement personnalisables et peuvent même être empilés les uns sur les autres.

Au cours du week-end, de nombreux utilisateurs d’iOS 14 se sont rendus sur Twitter et sur divers forums Apple pour montrer des conceptions d’écran d’accueil iOS assez détaillées et extravagantes.

Par exemple, avez-vous déjà voulu un écran d’accueil iPhone inspiré de Windows 95? Moi non plus. Mais, la mise en œuvre finale est assez élégante. Notez également les icônes d’applications telles que Netflix et Twitter.

vient de passer la dernière heure et demie à faire ceci # ios14homescreen pic.twitter.com/GTt8ZeAd83 – Poof (@Poofdraws) 20 septembre 2020

En effet, le nombre de designs sympas que nous avons vus est infini. Quelques autres peuvent être vus ci-dessous:

Je viens de l’essayer Lol # ios14homescreen pic.twitter.com/iAO1d8V97Z – izoneghana📲 (@izoneghana) 20 septembre 2020

J’ai transformé mon iPhone en NookPhone avec iOS 14! Icônes créées par okpng sur Twitter via / r / AnimalCrossing https://t.co/0RoD5AylqH #acnh #animalcrossing pic.twitter.com/lDoACEpEN1 – / r / animalcrossing (@rslashAC) 21 septembre 2020

Si vous souhaitez vraiment personnaliser votre écran, voici ce que vous devez faire pour remplacer les icônes existantes par une icône de votre choix. Tout d’abord, vous devez télécharger l’application Raccourcis d’Apple.

Une fois que vous avez cela, ouvrez-le et appuyez sur le signe + dans le coin supérieur droit. À partir de là, suivez ce flux de commandes: Ajouter une action > Scripting > Ouvrir application puis sélectionnez l’application que vous souhaitez personnaliser. À partir de là, cliquez sur « Suivant », puis sur « Ajouter à l’écran d’accueil ». Un bref aperçu vidéo peut être vu ci-dessous:

En dehors de la personnalisation des icônes, vous vous amuserez beaucoup si vous téléchargez l’une des applications de création de widgets suivantes. Le premier est Widgeridoo qui peut être téléchargé ici. Et l’application de création de widgets la plus populaire est Widgetsmith (qui est devenue semi-virale grâce à une vidéo sur TikTok) qui peut être téléchargée ici.

Vous trouverez ci-dessous quelques autres conceptions iOS 14 personnalisées que nous avons vues:

Tout le monde montre son écran d’accueil sur iOS 14 et le mien est toujours le même depuis juillet 👀💀 pic.twitter.com/uw3UWCeTt5 – Basand (@ basand34) 17 septembre 2020

donc j’ai fini mon écran d’accueil ios 14 que pensons-nous ?? pic.twitter.com/Ld1jaz4WmA – audrey ¹ᴰ (@cherrysswift) 18 septembre 2020

Configuration actuelle de l’écran d’accueil iOS 14. pic.twitter.com/gtFjRnMkq7 – Traf (@traf) 20 septembre 2020

Si vous n’avez pas encore iOS 14, vous pouvez le télécharger en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle puis en appuyant sur le bouton «Télécharger et installer». Une liste des appareils compatibles avec iOS 14 peut être consultée ci-dessous:

Téléphone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1re génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1re génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.