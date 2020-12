Les widgets iPhone peuvent être personnaliser au goût utilisateur. Vous choisissez la taille, sa position sur l’écran et quels widgets placer. De plus, le concept de widget peut inclure d’une application à un carrousel de photos ou de chansons en passant par des jeux.

Les widgets de lecture sont là pour vous amusez-vous depuis la fenêtre de verrouillage iPhone et ainsi tuer le temps lorsque vous vous ennuyez ou si vous attendez quelqu’un. Vous l’installez, placez-le où vous voulez et jouer quand tu peux.

Nous proposons une sélection de widgets iPhone avec lesquels jouer. Il y en a des modernes, d’autres plus rétro et ils ont tous quelque chose en commun: ils Le temps passe rapidement.

Widget rétro 2

Conçu pour iPad mais également disponible pour iPhone et Apple Watch, Widget rétro 2 récupérez un jeu mobile populaire comme le serpent ou le serpent. Plus précisément, il recrée le jeu Snake II.

Avec cinq labyrinthes différents, neuf niveaux de difficulté et les graphismes et la couleur monochrome du jeu original, ce widget iPhone vous fera passer un bon moment. De plus, vous pouvez le placer en imitant l’écran d’accueil d’un Nokia 3310 ou Nokia 3315.

Simple et amusant, vous pouvez profiter d’un jeu vidéo mobile classique depuis tous vos appareils Apple, un clin d’oeil qui unit le meilleur de la téléphonie du passé avec les appareils mobiles d’aujourd’hui.

Steve – Jeu de widgets

Lorsque vous utilisez Google Chrome et vous restez déconnecté, il apparaît un petit T-Rex avec lequel vous pouvez jouer jusqu’au retour de la connexion. Ce jeu est devenu si populaire qu’il a sa propre version en ligne et même un widget à jouer sur votre iPhone ou iPad.

Son nom est Steve – Jeu de widgets et améliore le jeu original en ajoutant divers scénarios colorés. Mais la dynamique reste la même: un jeu de course sans fin.

Pour pimenter le jeu, vous pouvez ** déverrouiller des scènes et des personnages *. Un widget amusant et coloré pour iPhone avec lequel passer un bon moment depuis l’écran de verrouillage de votre téléphone.

Père Noël – Jeu de widgets de saut sans fin

Similaire au jeu précédent, Père Noël – Jeu de widgets de saut sans fin est un jeu de course sans fin mettant en vedette le Père Noël, cet homme qui «nous apporte des cadeaux» chaque Noël «si nous avons été bons».

Cette fois, le Père Noël doit éviter les obstacles de la route dans sa course sans fin. Plus vous avancez, plus vous obtiendrez de points. Votre seul travail consistera en appuyez pour sauter quand je touche.

Gamemoji

Widgets et émojis de jeu, deux en un. Gamemoji est un jeu qui vous rappellera le Flappy Bird addictif mais avec des émojis au lieu d’un oiseau.

Ainsi, on retrouve un jeu d’obstacles classique où il faut maintenir l’équilibre et ne pas heurter les obstacles. En obtenant des pièces, vous gagnerez des points. Vous devriez également essayer d’obtenir aussi loin que possible.

Gamemoji comprend plus de jeux en plus du principal. Tous inspirés d’autres jeux, ils vous feront passer un bon moment depuis l’écran de verrouillage.

