Après le lancement, Xbox a désactivé la fonctionnalité pour certains jeux.

Dans quelques jours, les nouvelles consoles de Microsoft, Xbox Series X et Xbox Series S, seront sur le marché pendant un mois. Le début de la vie de la quatrième génération de consoles Xbox est très bon, battant des records de ventes dans l’histoire de l’entreprise. L’une de ses caractéristiques principales et les plus applaudies est la CV rapide et Xbox est de retour pour parler de cette fonctionnalité.

Nous continuerons d’activer Quick Resume pour autant de titres que possible au cours des prochains jours et semaines Jason RonaldSur le podcast de Larry Hryb était récemment le directeur de la gestion des programmes de Xbox, Jason Ronald. Le travailleur a de nouveau parlé de Quick Resume et de ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre à l’avenir. << Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour nous assurer que fonctionne comme prévu“Commenta Ronald.

Il y a quelques jours, nous vous avons dit que dans le lancement de Xbox Series, la société a dû désactiver le Quick Resume de certains jeux car il posait des problèmes, qui sont déjà résolus: “Nous avons réactivé Quick Resume pour plus de 20 titres optimiséssur Xbox Series X et Series X, y compris Gears 5, Yakuza: Like a Dragon, et cette semaine, nous l’avons réactivé pour Assassin’s Creed Valhalla. “

“Nous continuerons à permettre à cela autant de titres que possible au cours des prochains jours et semaines, et ensuite nous nous assurerons vraiment que les joueurs obtiennent ce qu’ils attendent », a insisté Ronald, qui a ajouté qu’ils le sont.écouter les commentaires de la communauté sur la manière dont les joueurs souhaitent utiliser Quick Resume. “

Microsoft suit largué sur les nouvelles consoles et récemment, la série X et la série S ont reçu une mise à jour logicielle, permettant désormais Live Wallpapers, la pré-installation du jeu Game Pass, etc. La société américaine a également insisté sur le fait qu’elle très concentré dans l’industrie de jeux video et reste attaché à la marque Xbox.

