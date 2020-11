Avec un catalogue aussi complet et des lancements partout, la vérité est que Xiaomi avait assez bien gardé le secret de ses prochains téléphones phares … Jusqu’à présent!

Écrit par Damián García

Le vaste catalogue de Xiaomi Parfois, cela nous empêche de clarifier avec la différenciation entre les appareils, bien que si nous avons tous quelque chose de très clair, c’est que la gamme la plus élevée du géant haïdien arrive toujours en début d’année, qui cherche à se fondre et à rivaliser avec les meilleurs comme le Samsung Galaxy S21 qui est déjà dans le four.

Cependant, et c’est déjà étrange dans cette industrie, puisque Xiaomi avait gardé le secret de leur nouveaux et hypothétiques Mi 11 et Mi 11 Pro, dont rien n’avait été dit jusqu’à présent que, plus seulement une question de fuites et de spécifications, on peut voir le design dont seront les fleurons du fabricant chinois à succès en 2021.

C’est GizChina qui nous les a montrés en suivant des sources locales, qui confirment que Xiaomi se tiendra également à jour en cette période troublée pour faites évoluer votre haut de gamme en début d’année, probablement déjà au premier trimestre.

Savoir plus: Le mobile parfait selon le fondateur de Xiaomi

Ce serait le Mi 11 et le Mi 11 Pro de Xiaomi si les sources ne sont pas fausses, bien sûr …

La première chose que les sources indiquent est que, comme Samsung, L’idée de Xiaomi est d’aller de l’avant pour manger le pain grillé de Huawei, craignant que le nouveau gouvernement américain lève les sanctions et avec lui le géant des pétales, endormi jusqu’à présent dans cette salade d’Android sans Google et les nouvelles plateformes mobiles, risque de s’envoler vers le numéro un mondial.

Ainsi, un fuiteur chinois bien connu publie sur Twitter Les Mi 11 et Mi 11 Pro pourraient être présentés par Xiaomi avant même la fin de cette année 2020, face à une commercialisation dès les premières semaines de la nouvelle année.

En fait, ces Xiaomi Mi 11 devraient intégrer le nouveau Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 875, et nous savons tous que le fabricant de composants de San Diego tiendra son Snapdragon Tech Summit le 1er décembre avec toute l’actualité de ses processeurs mobiles pour le prochain cours.

Évidemment, ce serait spéculer si nous affirmions que Xiaomi pourrait profiter du même événement Qualcomm pour marquer l’objectif d’arriver avant tout le monde au Snapdragon 875, même si ce ne serait pas étrange, mais ce n’est pas le seul détail que nous connaissons du plus récent de Xiaomi.

En fait, à en juger par les photos, il ressemble l’écran avant sera à plat sur le Mi 11, laissant le voyant mais pas très fonctionnel courbure sur les côtés pour le modèle ‘Pro’, dans les deux cas avec un trou dans l’écran pour une caméra frontale placée en position centrale.

Des améliorations de la photographie sont également signalées, intégrant nouveau capteur ultra grand angle avec un module de 48 mégapixels et 0,8 microns par pixel, ainsi que des améliorations dans le traitement d’image et la stabilisation optique.

Ils disent aussi qu’il y aura un Module principal de 108 mégapixels au moins le mercredi 11.

Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro Ils semblent également épuisés, ce qui limite leur production, car les deux modèles ont disparu de la plupart des magasins en ligne, y compris celui de Xiaomi, et ouvrant ainsi la voie aux nouveaux modèles «11», ce qui améliorera également sa batterie à 5900 mAh dans le modèle plus grand.

Nous devrons être attentifs, mais connaître Xiaomi et son catalogue prolifique nous coûtera certainement qu’avant la fin de l’année nous ne verrons pas de nouveaux modèles, que ce soit ces Mi 11 ou autres …!

Savoir plus: Xiaomi met à jour la liste des mobiles qui recevront Android 11 (comprend Redmi et POCO)