Ces trois smartphones sont des options très bon marché à offrir à Noël.

Voulez-vous un Xiaomi pour moins de 90 €? Que dis-je 90! Vous pouvez même obtenir un mobile de la firme chinoise pour seulement 57 €. Aujourd’hui, AliExpress et Xiaomi Redmi s’alignent pour faire chuter les prix de la gamme Redmi 9 dans son intégralité et à des creux jamais vus auparavant.

Utiliser des coupons CADEAU7 ou CADEAU8 vous obtiendrez ces prix avantageux.

Redmi 9 en offre, avec son prix irrécupérable

Les Redmi 9, 9A et 9C sont presque donné cette semaine. Courez parce que les unités volent. Nous sommes face à trois terminaux Android plage d’entrée avec lequel vous satisferez toute personne digne de ce nom. Personne ne dégoûte un mobile. Ou vous pouvez aussi faites-vous plaisir et obtenez un nouveau mobile pour les urgences, nous savons que vous êtes plus haut de gamme premium.

Redmi 9: légèrement il est le meilleur des trois, mais sa grandeur ne trouble pas votre jugement. Ce Redmi 9 arrive avec un processeur Helio G80 hautes performances, avec 3 Go de RAM, 32 Go mémoire interne (extensible), connexion USB-C, prise jack 3,5 mm, une batterie de 5020 mAh presque sans fin avec une charge rapide, un énorme Panneau de 6,53 pouces et résolution Full HD +. De plus, sa caméra arrière dispose de 4 objectifs qui nous donnent des photos très correctes avec leurs 13, 8, 8 et 5 mégapixels signés Omnivision et Samsung.Redmi 9C: l’un des petits terminaux Xiaomi qui donne plus que la taille de ce 2020 est ce Redmi 9C. Cela peut paraître insignifiant, mais avec votre Helio G35, votre 3 Go de RAM, 64 Go la mémoire et son bestial Batterie de 5000 mAh Cela vous surprendra. Et si on ajoute à tout ça son écran de 6,53 pouces HD +, stockage supplémentaire via micro SD, votre triple caméra 13, 2 et 2 mégapixels, connexion jack 3,5 mm et plus de 110000 points à Antutu, nous avons un excellent terminal pour beaucoup moins cher.Redmi 9A: La gamme d’entrée de Xiaomi se termine avec ce Redmi 9A, avec son Helio G25, son 2 Go de RAM et ses 32 Go stockage interne (extensible). Son panneau et sa batterie sont les mêmes que dans le Redmi 9C, bien qu’à l’arrière, nous voyons un changement significatif. Dans ce modèle, nous n’avons qu’un seul objectif de 13 mégapixels dans la chambre principale, bien que nous conservions toujours le Prise jack 3,5 mm casque de musique.

Vous n’aurez pas d’autre opportunité d’obtenir ces terminaux Xiaomi à partir de ceux-ci prix si scandaleux.

