L’activité politique ne peut être comprise sans la présence de tous les secteurs et dans ces systèmes politiques avec des règles claires et établies en matière de participation, le soutien financier des individus, des personnes morales et de diverses entités est légitime, tant que tout est en marge. de la loi. Dans le cas des États-Unis, cela se fait par le biais des PAC (comités d’action politique) et l’association qui représente les jeux vidéo dans ce pays en a un et vient de donner de quoi parler après les événements survenus au Capitole.

Par une déclaration (via Gamesindustry.biz), la Entertainment Software Association a rapporté qu’elle avait interrompu le fonctionnement de son PAC après les attaques contre le Capitole perpétrées par des partisans de Donald Trump, qui n’a plus que quelques jours en tant que président américain. Selon les informations, les dons économiques faits par l’ESA à travers son PAC ont été suspendus après que certains des représentants dans les chambres qui en ont bénéficié ont voté en faveur de l’annulation des élections présidentielles de novembre. 2020.

À cet égard, l’ESA a noté: “Compte tenu des événements et des actions qui ont conduit à la violence sur le Capitole américain, nous suspendons les contributions de l’ESA PAC pendant que nous réfléchissons à la tragédie et à notre voie à suivre.”

Selon les détails, l’ESA a fait des dons à 6 représentants pour des montants allant de 500 $ à 2500 $ USD, tous républicains, dont 5 ont voté en faveur de l’annulation des élections, tandis qu’un ne l’a pas fait mais a été montré. en faveur du projet de loi portant création d’un comité consultatif chargé de la surveillance des élections fédérales. Dans tous les cas, elle est considérée comme une position contraire au système démocratique de ce pays.

Enfin, la décision de l’ESA s’ajoute à celle d’autres entreprises qui ont suspendu leurs dons via leurs PAC. Dans le cas de l’association qui représente les sociétés de jeux vidéo aux États-Unis, il a été rapporté qu’en 2020, elle avait fait don de 27 300 dollars américains à des représentants démocrates et de 21 000 dollars américains aux républicains.

