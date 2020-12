Au cours d’une année marquée par le confinement, les appels indésirables ont augmenté de 18% dans le monde, l’Espagne étant le cinquième pays le plus touché.

Écrit par Damián García

Nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, qu’il y a des moments où cela semble curieux et vraiment étrange de voir des fabricants tiers prendre plus soin de l’expérience Android que Google lui-même, qui fonctionne sur un blocage du spam téléphonique pour votre application Téléphone après que Samsung a fait évoluer le sien pendant plusieurs années en collaboration avec Hiya, en l’annonçant également par défaut sur tous ses mobiles dès cette année 2020.

Pour certains, cela ressemblera à une «pijada» de plus pour télécharger nos données sur Internet et les analyser sur les serveurs d’autres personnes, mais la vérité est que ces applications de détection intelligente des numéros d’appel sont les plus utiles pour éviter un spam téléphonique en hausse et sans freins depuis plusieurs années maintenant.

En fait, faisant écho à une étude de TrueCaller, des collègues d’Europa Press nous ont déjà dit qu’en effet L’Espagne est le cinquième pays le plus touché au monde par les appels indésirables et le spam de type téléphonique, qui a augmenté à l’échelle mondiale jusqu’à 18% au cours de l’année dernière.

Le spam téléphonique est un vrai problème, et pas seulement une réalité ennuyeuse

Ce fut une année complexe en 2020, ou plutôt ça l’est encore, et le changement de nos habitudes quotidiennes n’a servi qu’à les appels indésirables augmentent globalement de manière significative, ce qui a conduit les experts TrueCaller à essayer de «comprendre l’impact» d’un si grand nombre de spam et appels commerciaux ou frauduleux sans demande ni enregistrement préalable du client.

Dans l’étude, vous pouvez voir des données aussi intéressantes que l’identification de près de 145,5 milliards d’appels inconnus, 25% de plus qu’en 2019, avec un énorme 31,5 milliards de contacts catalogués comme spam à travers la planète, et cela ne prend en compte que les 10 premiers mois de 2020.

La pandémie a affecté d’une certaine manière, oui, car en mars, avril et mai, il y a une diminution de la quantité de spam qui a ensuite récupéré en été, avec maximum au mois d’octobre en prévision de l’importante campagne de Noël cela a malheureusement été omis de l’étude.

Par pays, Le Brésil est le plus touché avec 49,9%suivis des États-Unis (28,4%), de la Hongrie (28,3%), de la Pologne (20,4%) et Espagne (18,3%), qui reste à la cinquième place augmentant sa part de 12,2% enregistrée en 2019.

20% des appels indésirables qui ont été identifiés dans notre pays sont des arnaques, les appels des opérateurs augmentant jusqu’à 23% et le télémarketing d’entreprise comme source principale de spam téléphonique avec 32%.

Il devient clair que c’est un vrai problème, très difficile à combattre et probablement la chose la plus ennuyeuse de la démocratisation et de l’universalisation du smartphone, qui nous a donné un accès direct à n’importe quelle entreprise avec juste avoir des bases de données de numéros mobiles ou des lignes fixes pour appeler sans discernement.

Peut-être à cause de ça des solutions natives sur le smartphone deviennent nécessaires, et Google a mis les batteries intégrant le détecteur de spam dans le téléphone Android, avec une solution similaire à celle utilisée il y a des années par Samsung, qui analyse l’origine en fonction des données collectées dans les rapports utilisateurs, en plus de «Écoutez» les premiers moments de l’appel pour identifier ceux indésirables ou frauduleux.

