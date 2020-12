Influencé par le légendaire jeu de taxi, il sera disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch à partir de février.

La plupart d’entre vous se souviendront sûrement de Crazy Taxi, l’un des Les jeux les plus inoubliables de Sega, et un joyau qui était pratiquement incontournable à chaque fois qu’une arcade était piétinée. Bien que la licence soit suspendue depuis longtemps, d’autres studios veulent au moins garder sa flamme vivante. Et bientôt ce qu’on appelle un “successeur spirituel” à travers Taxi du chaos.

Le jeu, développé par Team6 Studios de jeux et château du Lion, est un véritable hommage au mythique jeu de taxi et, comme on peut le voir dans cette bande-annonce, il conserve son essence. Courses folles et frénétiques dans toute la ville marcher sur l’accélérateur afin que les passagers arrivent à destination à temps. SEGA contribue même au projet en assurant sa distribution en Asie.

Il est inévitable que le jeu rappelle le mythique Crazy TaxiLa proposition nous met dans des défis contre la montre dans lesquels nous devons profiter de tous les tenants et aboutissants de la ville, en profitant des coins et recoins pour livrer aux clients où ils veulent, obtenir plus d’avantages plus vite nous sommes. Il y aura plusieurs chauffeurs au choix, ainsi que différents types de taxis et bien sûr, une variété de passagers.

Si cette proposition évocatrice et fraîche retient votre attention, elle arrivera très bientôt: Taxi Chaos sera disponible à partir de 23 février pour PS4, Xbox One et Nintendo Switch au format numérique.

