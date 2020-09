Huawei est Voicewise, spin-off de l’Université de Rome Tor Vergata, ont lancé le projet pilote de recherche sur les biomarqueurs de la voix pour l’infection par COVID-19[feminine grâce à l’intelligence artificielle.

L’étude clinique est née avec l’objectif principal de vérifier la possibilité d’identifier l’infection Covid-19 par l’analyse d’échantillons vocaux à l’aide d’algorithmes d’intelligence artificielle développés par Voicewise; cette analyse vise également à «mesurer» le niveau de gravité de l’infection ainsi qu’à suivre son évolution, même en phase de guérison après sortie de l’hôpital ou chez les patients en isolement à domicile.

L’essai clinique pour diagnostiquer et surveiller l’infection a été activé à l’hôpital Castelli de Rome, au Technoscience Technology Park de Latina et à la polyclinique de la Fondation San Matteo à Pavie.

À l’appui du projet, Huawei Italie fourni les appareils mobiles nécessaires à l’expérimentation. Les smartphones et tablettes Huawei sont en effet les outils permettant, grâce à l’utilisation de l’application web développée par Voicewise, d’enregistrer et d’acquérir la voix des patients des services Covid de manière agile et à distance, éliminant tout risque de contact avec le patient. La plupart des smartphones et tablettes de dernière génération avec des caractéristiques et des performances différentes (Huawei Mate30 Pro, P30 Pro, Nova 5T, P Smart, Y6s, Mediapad M5 lite) ont été spécialement utilisés pour l’expérimentation.

Les résultats favorables de cette recherche ouvrent des scénarios d’application et de services très intéressants à partir de la gestion actuelle des phases suivant la phase d’urgence, avec des activités de surveillance et de prévention à grande échelle à mener dans les lieux publics tels que les bureaux, les écoles, les établissements de santé et aux portes d’accès à différents types de transports (avions, trains, bateaux, bus).

L’expérimentation Voicewise a débuté en 2009 grâce à l’initiative de Giovanni Saggio, professeur d’ingénierie électronique à l’Université de Rome Tor Vergata, qui a été le premier à imaginer utiliser un algorithme d’intelligence artificielle pour analyser les altérations de la voix à des fins de diagnostic. . L’algorithme est capable de mettre en évidence objectivement des variations même minimes de la voix à la fois dans le cas de maladies des organes internes et de maladies neurodégénératives pour lesquelles des niveaux de précision entre 95% et 98% ont été enregistrés. En plus d’anticiper le diagnostic, ce système peut également suivre l’évolution de la maladie, évaluer l’efficacité de la thérapie au quotidien et soutenir l’évaluation de l’administration et du dosage des médicaments.

« Nous sommes ravis d’avoir trouvé un partenaire comme Huawei pour nous soutenir dans cet essai important qui pourrait marquer un tournant dans le diagnostic non seulement d’infections telles que Covid19 mais aussi de nombreuses autres maladies » – a déclaré Maria Tavasci, PDG de Voicewise. « L’utilisation du smartphone comme outil quotidien de prévention, de diagnostic et de promotion de la santé, associée à la surveillance continue des maladies, nous a permis de ‘concevoir’ une solution non invasive à très bas coûts, qui allie qualité et précision de la recherche médecine avec les avantages de la technologie de masse « .

« Huawei s’est toujours engagé dans la recherche et le développement afin de créer un monde plus intelligent et plus connecté grâce à l’innovation technologique dont tout le monde peut bénéficier » – a déclaré Luigi De Vecchis, président de Huawei Italie. « Nous pensons qu’en ce moment la transformation numérique de notre pays, en particulier dans le secteur de la santé, est d’une importance cruciale et plus que jamais la collaboration entre le monde universitaire et privé peut aider à soutenir et accélérer ce processus nécessaire ».