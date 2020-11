Il est temps de chanter. Ravenscourt et Voxler se sont mis au karaoké avec Chantons 13, le nouvel opus de la saga musicale désormais disponible sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. C’est un jeu avec plus de 30 thèmes musicaux à la fois internationaux et espagnols, remplis de succès récents comme Sucker du Jonas Brother, Don’t Start Now de Dua Lipa, Tusa de Karol G et Nicki Minaj ou Contando Lunares de Don Patricio et Cruz Cafuné.

Let’s Sing 13 peut être joué seul, bien que sa touche spéciale soit dans le jeu en compagnie, étant un jeu parfait pour les rassemblements d’amis et de famille qui s’amusent avec ce type de karaoké. Bien que le jeu puisse être acheté avec deux microphones, il existe une version du jeu sans microphonespuisque vous pouvez jouer avec le Appli Let’s Sing Microphone qui transforme le mobile en microphone. Sur PS4, vous pouvez choisir entre 4 téléphones portables ou 2 microphones USB avec 2 écouteurs ou 2 microphones Singstar, et sur Nintendo Switch entre 4 téléphones portables, 2 microphones USB et un casque.

7 modes de jeu pour tirer le meilleur parti du karaoké

Let’s Sing 13 a jusqu’à sept modes de jeu différents pour offrir différentes manières de profiter du karaoké. Premièrement le mode légende, une nouvelle expérience de jeu solo dans laquelle le joueur doit progresser en accumulant des scores. Les avatars typiques de la saga deviennent difficiles dans ce mode, posant des défis de plus en plus difficiles à relever pour que le joueur progresse en chantant toutes les chansons du jeu. Il y a un total de 16 challengers avec trois défis de base et une bataille finale contre chacun, ce qui offre un défi de taille pour les amateurs de cette classe de modes.

D’autre part, le mode classique, le plus similaire à un pur karaoké. Il peut être joué seul ou en compagnie et l’objectif n’est autre que de frapper les notes pour accumuler le plus grand nombre de points. En entreprise, il n’y a pas que de la compétitivité, mais vous pouvez également découvrir le score de compatibilité basé sur des succès communs. C’est le mode parfait pour ces jeux rapides ou même longs où nous voulons simplement nous concentrer sur le chant.

le Mode concours mondial Il fait également un retour sur Let’s Sing 13 dans le but d’atteindre la première place des charts en ligne ou localement. Les joueurs choisissent qui défier pour essayer de le vaincre avec un meilleur score que le leur, le cours de la chanson est le même que si nous chantions à côté de la personne défiée. Pour sa part, en Mix Tape 2.0 différents extraits de chansons sont mixés, offrant une touche d’inattendu puisque les mixages ne se répètent jamais, ils sont uniques. Dans Juke-box vous pouvez créer une liste de chansons.

David Bisbal, présent à Let’s Sing 13

La plus grande nouveauté jouable, un mini-jeu

Dans le Mode fête Jusqu’à huit joueurs peuvent être rassemblés des dividendes en deux équipes, des modes de jeu choisis au hasard sont joués. Dans ce mode réside la plus grande nouveauté jouable du titre, puisqu’il existe un mini-jeu non publié appelé Poulet pop où les joueurs se battent pour obtenir une série de boîtes qui peuvent plus tard accorder un avantage dans le jeu.

Enfin, Let’s Sing 13 a également un créateur de playlist, mais avec un nouveau système mis à jour qui vous permet désormais de choisir le mode ainsi que les chansons que vous souhaitez interpréter. En tout, il y a un total de 35 chansons dans le jeu.

Liste des chansons de Let’s Sing 13

Beret: Si c’était pour moi KAROL G, Nicki Minaj: Tusa Camilo, Pedro Capó: Tutu David Bisbal, Juan Magán: Bésame Natalia Lacunza, Guitarricadelafuente: triste nana Nil Moliner ft. Dani Fernández: Iron Soldier Ana Guerra, Juan Magán: Ni la Hora Sinsinati: When We Were Two Vanesa Martín: Free Fall Don Patricio, Cruz Cafuné: Counting Luntares Justin Bieber: Yummy Tones and I: Dance Monkey Billie Eilish: méchant Selena Gomez : Lose You to Love Me Ariana Grande: merci, suivant Dua Lipa: Don’t Start Now Jonas Brothers: Sucker Maroon 5: Memories Shawn Mendes: If I Can’t Have You Lewis Capaldi: Before You Go Ava Max: So Am Je Nea: Certains disent Marshmello ft. Bastille: Plus heureuse Rita Ora ft. Liam Payne: Pour vous paniquez! à la discothèque: High Hopes Katy Perry ft. Skip Marley: enchaîné au rythme Sam Smith: trop bon au revoir Lizzo: bon comme l’enfer Major Lazer & DJ Snake ft. MØ: Lean On Calvin Harris ft. John Newman: Blame James Bay: Hold Back the River Linkin Park: Somewhere I Belong Seal: Kiss from a Rose Genesis: I Can’t Dance Kim Wilde: You Keep Me Hangin ‘On

Counting moles, une chanson de Let’s Sing 13

Let’s Sing 13, un bon karaoké pour les amateurs de cante

Finalement, Let’s Sing 13 est un bon jeu pour les amateurs de karaoké. Le jeu a une longue liste de chansons espagnoles et internationales, la plupart d’entre elles étant des succès de cette année et du passé. Pour ceux qui apprécient davantage le titre, ils peuvent accéder à des sujets supplémentaires, comme il existe une série de DLC payants avec des chansons classiques des années 90, des thèmes incontournables lors de fêtes et plus encore.

Peut-être que certaines de ces chansons payantes pourraient être présentes dans le jeu pour avoir un répertoire plus varié mais pour le reste, la proposition de cette année de la saga musicale tient une fois de plus sa promesse: assurer des heures et des heures de chant et à déguster seul ou entre amis grâce à son modes de jeu variés avec une liste de thèmes prometteuse.