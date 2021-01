Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’évolution des jeux vidéo est impressionnante depuis son apparition il y a plusieurs décennies. Ce médium a non seulement progressé en termes de graphisme et de narration, mais aussi en termes d’accessibilité, ce qui permet aux joueurs de profiter des titres indépendamment de leur handicap ou de leurs limitations motrices ou visuelles. De plus en plus de jeux proposent ces options et consacrent une grande partie du développement à ces fonctions. C’est en raison de ce qui précède que le développeur de Dead by Daylight développe des options d’accessibilité, mais elles ont été révélées après un événement inopportun.

Il y a quelques jours, Dead by Daylight et Behavior Interactive ont attiré beaucoup d’attention parce que le développeur de studio Ethan «Almo» Larson a fait des commentaires malheureux sur les options d’accessibilité dans un flux.

«Ça devient vraiment ennuyeux de bavarder tout le temps sur le daltonisme, nous l’avons entendu un million de fois, nous le savons. Continuer à nous harceler ne changera rien. Si cela est fait, cela se fera lorsque nous aurons le temps de le faire ou si quelqu’un décide que c’est quelque chose qui doit être fait. Tu sais. Nous savons que de nombreux joueurs le veulent, nous savons que ce n’est pas un petit nombre. Nous l’avons compris », a déclaré Larson sur le flux.

Il est entendu que les développeurs reçoivent parfois beaucoup de demandes de fonctionnalités supplémentaires, ce qui peut devenir fastidieux, d’autant plus que pour sortir un jeu de service (comme Dead by Daylight), l’équipe de développement travaille également sur plusieurs modules complémentaires. important pour tous les joueurs. Cependant, la façon dont Larson l’a exprimé n’était pas idéale, car nous nous souvenons également que les demandes des joueurs sont de pouvoir profiter du jeu.

Behavior Interactive s’est excusé et a prévisualisé les modes d’accessibilité

Naturellement, ces commentaires ont donné beaucoup à parler à un tel point que le développeur Behavior Interactive a dû s’excuser et préciser que la vision de Larson ne représente pas celle de toute l’équipe de développement.

En outre, tout en reconnaissant que ce n’était pas la façon dont il s’attendait à faire la révélation, il a présenté les avancées des options d’accessibilité visuelle que les fans attendaient. Le développeur a partagé un court clip vidéo montrant les options d’accessibilité pour les personnes atteintes de deutéranopie, de protanopie et de tritanopie, qui ne peuvent pas percevoir la couleur verte, rouge ou bleue, respectivement.

Selon les informations, ces problèmes de vision seront pris en charge en premier et que «les problèmes de daltonisme seront traités», avec le nouveau HUD, à mi-chemin de la publication du chapitre et d’autres options sont attendues dans la prochaine version. chapitre, mais vous devrez attendre patiemment car il n’y a pas encore de date de sortie.

Une brève déclaration sur l’accessibilité des daltoniens (thread) pic.twitter.com/6a1jfrNfNu – Dead by Daylight (@DeadByBHVR) 21 janvier 2021

Qu’avez-vous pensé de la réponse de Behaviour Interactive? Allez-vous profiter de l’une de ces options? Dites le nous dans les commentaires.

Dead by Daylight est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google PC, STADIA et les mobiles. Behavior Interactive a déjà confirmé les versions PlayStation 5 et Xbox Series X | S, dont le lancement est prévu plus tard cette année. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

