Retour numérique est un studio de jeux vidéo qui avait eu quelques jeux bien connus dans le passé, mais qui a atteint son apogée cette quarantaine 2020 avec la sortie de Les gars de l’automne. Bien que le jeu ne soit plus aussi populaire qu’il l’était au milieu de l’année, il a laissé beaucoup d’argent dans les coffres de l’entreprise.

Maintenant, le développeur a annoncé via un tweet, qu’ils avaient déjà 5 jeux inopinés à sortir en 2021. Malheureusement, ils n’ont pas donné plus de détails sur ces versions. Nous ne connaissons ni les dates ni les noms et cela est rendu plus étrange avec la question qu’ils ont posée dans le tweet, à savoir lequel de ces “jeux inopinés” est celui que nous attendons le plus.

“Lequel des 5 jeux Devolver Digital non annoncés à venir l’année prochaine est celui que vous attendez le plus?” C’était le tweet exact du développeur. Est-ce une blague d’entreprise? Rappelons-nous qu’ils ont déjà 5 jeux confirmés pour l’année prochaine, nous ne savons pas s’ils pourront en lancer 10.

