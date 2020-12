Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

People Can Fly est un studio talentueux qui a excellé avec des projets comme Gears of War Judgment. Si vous souhaitez en savoir plus sur eux en plus de ce que OUTRIDERS vous proposera, vous serez heureux de savoir qu’ils préparent plusieurs projets AAA.

Comme le rapporte DualShockers, People Can Fly prépare 2 projets AAA en plus de OUTRIDERS. Cela signifie que dans les prochaines années, vous devriez vous attendre à des lancements différents de cette société.

Le premier des jeux sur lequel travaille People Can Fly est développé par leur studio new-yorkais. C’est un jeu qui sera distribué par Take-Two Interactive et dont le directeur est David Grijins, qui a travaillé sur Just Cause 3.

L’autre projet Pepple Can Fly est un autre jeu distribué par Square Enix. Pour le moment, on ne sait pas si ce sera lié à OUTRIDERS ou si ce sera quelque chose de complètement nouveau.

Et pour vous, que pensez-vous de cette nouvelle? Êtes-vous enthousiasmé par ce que l’avenir réserve à People Can Fly? Dites le nous dans les commentaires.

OUTRIDERS, le prochain projet People Can Fly, fera ses débuts le 2 février sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu en cliquant ici.