Il Boeing 737 Max il est plus proche de la remise en service en Europe. Après presque deux ans, l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a levé l’interdiction de vol qui affectait ce modèle. Cependant, les compagnies aériennes devront effectuer une série de mises à jour sur leur avion avant de pouvoir transporter à nouveau des passagers.

Suite à deux accidents mortels (Indonésie en 2018 et Éthiopie en 2019) qui ont fait 346 morts, toutes les agences du monde ont laissé le Boeing 737 Max au sol et entamé un processus d’examen exhaustif. À la fin de l’année dernière, les régulateurs États Unis, Le Brésil et le Canada ont complètement levé le veto et le Boeing 737 Max est revenu dans le ciel. A cette époque, le EASA a indiqué que l’avion pouvait voler en toute sécurité, mais que le processus de recertification n’a pas été complètement terminé et ils prendraient un peu plus de temps à terminer.

Des membres de l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (EASA) sur un vol d’essai du Boeing 737 MAX.

Le directeur exécutif de la EASA, Patrick Ky, a déclaré qu’ils étaient pleinement convaincus que maintenant l’aéronef est en sécurité et les conditions d’approbation sont remplies. “Nous continuerons de surveiller de près les opérations du Boeing 737 Max alors que l’avion reprendra du service”, a-t-il déclaré.

L’agence dit également que Boeing s’engage à continuer de travailler sur les mises à niveau des aéronefs pour «atteindre un niveau de sécurité encore plus élevé». Cela signifie que les yeux de l’AESA ne se détourneront pas du constructeur américain même lorsque les vols reprendront.

Le retour du 737 Max est désormais entre les mains des compagnies aériennes

La tâche principale du régulateur européen est désormais achevée. Les compagnies aériennes doivent désormais se conformer aux conditions de la consigne de navigabilité 2021-0039. Il s’agit d’une série de modifications qui doivent être appliquées à chaque Boeing 737 Max.

Les exigences incluent l’installation de mises à jour du Logiciel MCAS, mises à jour de système d’avertissement entre les capteurs d’angle d’attaque et nouveaux manuels de vol. L’agence demande également un vol de préparation opérationnelle pour le Boeing 737 Max, entre autres demandes.