Bien que ce ne soit pas une année aussi excitante pour le cinéma, les fans de jeux vidéo pourront profiter d’un nouveau film inspiré de Monster Hunter et même s’il peut être bon ou l’inverse, l’important est que sa première dégage un événement passionnant. pour Monster Hunter World: Iceborne.

Par le biais d’un communiqué de presse, Capcom a annoncé que le 4 décembre, l’événement spécial qui réunira les mondes de Monster Hunter World: Iceborne et le film Monster Hunter, réalisé par Paul WS Anderson et qui sera présenté en première le 25 décembre, commencera. Décembre.

Selon les informations, cet événement sera divisé en 2 parties et au début les joueurs doivent savoir qu’ils contrôleront Natalie Artemis, la protagoniste du film et la meilleure chose est que le personnage aura la voix de Milla Jovovich, une actrice connue pour elle Les rôles d’Alice dans les films Resident Evil et elle fera maintenant de même avec un nouveau film basé sur la franchise la plus réussie de Capcom aujourd’hui.

Le crossover #MonsterHunterMovie (@Monster_Hunter) arrive à #Iceborne le 4 décembre! Voyagez dans le Nouveau Monde et incarnez Artemis (doublé par @MillaJovovich) dans deux quêtes spéciales avec des récompenses uniques! https://t.co/9VQUnQcraJ pic.twitter.com/C7CToFYGmG – Monster Hunter (@monsterhunter) 25 novembre 2020

Dans le cadre de ce crossover, les joueurs de Monster Hunter World: Iceborne Master Rank pourront affronter les Black Diablos qui apparaîtront dans le film dans la première partie de l’événement, puis ils pourront mesurer leur force, leur talent et leur chance avec un Grand Rathalos qui les attend. pour le combat.

En outre, les joueurs pourront voir 2 nouvelles bandes-annonces sur cet événement, l’une d’entre elles présentant un aperçu des coulisses de l’expérience de Jovovich en devenant un personnage de jeu vidéo. Enfin, Capcom a annoncé qu’à partir du 27 novembre, des prix seront décernés aux joueurs de Monster Hunter World: Iceborne qui se connecteront et pour célébrer la prochaine sortie du film.

