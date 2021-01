LG a été l’une des premières entreprises à faire une apparition à un événement CES 2021. Cette année, cela s’est fait au format vidéo en raison de la pandémie, ce qui est une bonne nouvelle car tout est plus ou moins sur la bonne voie. Dans le cas de la firme coréenne, les différents paris pour le secteur de la domotique ont été montrés, mais le meilleur est arrivé à la fin avec un clin d’œil au LG Rollable, son premier smartphone enroulable.

Un LG enroulable arrive bientôt

Il est un fait que différents fabricants de mobiles se sont concentrés sur la création d’appareils plus grands tirant le meilleur parti de la structure. Cela semble fou, mais nous avons déjà vu des téléphones capables d’y parvenir grâce à l’utilisation d’écrans pliants. Samsung est le grand représentant du marché, mais cela ne signifie pas qu’il existe d’autres moyens de tirer parti des écrans flexibles. Nous avons vu l’un d’entre eux grâce à l’avancement de LG Rollable.

On ne sait pas encore grand chose sur les détails de l’appareil, mais avec ce que nous avons vu à la fin de la présentation, nous pouvons avoir une idée de sa structure et de son fonctionnement. Le terminal ne pliera pas l’écran comme nous l’avons vu jusqu’à présent, mais s’étendra le long de l’un des côtés les plus longs. Dans la vidéo, à partir de la minute 28:20, cette théorie peut être vérifiée, mais ce qui est le plus frappant, c’est comment il traite la vidéo en cours de lecture.

Apparemment, lorsque l’écran est étendu, il passe au format carré et l’écran est agrandi. Lorsqu’elle est pliée, l’image change en conséquence et passe au format paysage en même temps qu’elle est fermée. Il n’est pas clair s’il existe un moyen de conserver le rapport hauteur / largeur 16: 9 lorsque l’image est lue avec l’écran étendu, mais ces problèmes seront résolus plus tard.

Pas de date de départ

L’une des choses que vous vous attendiez à voir lors de l’événement était une date du LG Rollable, qui semble être le nom définitif de l’appareil. La firme coréenne s’est contentée de nous laisser du miel sur nos lèvres avec un slogan et le nom du prochain appareil. Nous devrons attendre pour connaître plus de détails, ce qui arrivera le plus tôt possible. Il est à noter que ce smartphone s’inscrit dans l’un des moments les plus innovants des entreprises. Rappelons-nous qu’il n’y a pas longtemps, le LG Wing a lancé un appareil qui se démarquait par un écran qui tournait sur lui-même, découvrant un écran carré.