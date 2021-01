Il y a quelques heures à peine, LG Display annonçait en Corée du Sud les nouvelles applications de écrans OLED transparents, une technologie de pointe pour les objets et les situations que les gens rencontrent au quotidien, promettant que le prochain salon CES 2021 sera le cadre de la présentation de «l’art de vivre du futur».

Et est-ce que pour le moment, LG Display est toujours le seul fabricant OLED transparent au monde, avec des panneaux déjà accumulés jusqu’à 40% de transparence, offrant une qualité d’image claire tout en étant limpide par rapport à l’écran LCD clair existant avec seulement 10% de transparence.

Parmi les produits OLED transparents les plus intéressants et les plus pratiques de LG Display se trouve le lit intelligent qui sera affiché dans une Smart Home Zone dans la salle d’exposition en ligne de l’entreprise, avec un cadre qui peut être déplacé au pied du lit au choix de l’utilisateur. Sur simple pression d’un bouton, Écran OLED transparent de 55 pouces sortira de son cadre pour afficher des informations ou du contenu télévisé dans différentes proportions d’écran sans compromettre sa qualité d’image claire qui ne dépend pas du rétroéclairage. Avec le son cinématique OLED (CSO) immersif intégré au cadre, il n’est pas non plus nécessaire d’encombrer l’espace de la chambre avec des haut-parleurs externes. De plus, le cadre mobile de l’écran Smart Bed peut être facilement transporté à divers endroits dans une maison pour répondre aux divers besoins des utilisateurs.

LG Display montrera également comment l’écran OLED transparent de 55 pouces de l’entreprise peut être appliqué au transport. À bord d’une voiture de train virtuelle, les passagers pourront regarder à travers l’écran transparent qui a remplacé une fenêtre traditionnelle. Sa haute transparence activée par OLED signifie que les passagers ils peuvent profiter du paysage qui passe tout en visualisant des informations clair comme cartes de ligne de connexion, informations météorologiques et autres nouvelles. Un exemple très similaire à la proposition d’avions que l’entreprise avait déjà avancée il y a un an.

Un autre des scénarios choisis sera la représentation d’un espace de restauration, où le sushi bar lui-même peut être utilisé comme écran OLED transparent pour fournir des informations avec une qualité d’image claire tout en bénéficiant d’une transparence élevée pour maintenir une connexion entre les personnes des deux côtés de l’écran. Pendant que les invités attendent leur commande, ils peuvent regarder un film ou une émission de télévision, tout en regardant le chef préparer leur nourriture de l’autre côté de l’écran.

Et c’est que sans aucun doute ce produit se démarquera surtout à l’ère du “sans contact” que nous devons vivre, car non seulement cela peut agir comme une séparation physique transparente, mais cela peut aussi nous fournir des informations ou du plaisir en même temps.