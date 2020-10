Depuis l’année dernière, nous avons vu comment différents fabricants de smartphones ont donné des versions 5G à certains terminaux. Il semble que le marché commence à tomber en faveur de cette nouvelle technologie, et qu’elle n’est pas encore opérationnelle dans toutes les régions du monde. Cependant, ce sont les consommateurs qui reçoivent la nouvelle qu’il y a de plus en plus de mobiles avec cette connectivité comme c’est le cas de LG K92.

LG rejoint la 5G “ low cost ”

Oui, il est vrai que pour avoir des mobiles 5G bon marché, il y aura encore une longue attente, mais c’est un fait qu’il y en a déjà qui baissent leur prix au-delà de quatre chiffres. Mais avant de parler de prix, il faut parler d’appareils, en particulier du nouveau membre de LG qui a déjà viennent sous le nom de K92.

Nous sommes devant un terminal avec un Panneau IPS perforé sur le dessus avec 6,7 pouces dans son extension. Aura une résolution FullHD + et dans l’intervalle que nous vous avons dit devant une lentille de 16 MPX. Sur son côté droit, vous aurez accès au bouton d’alimentation, qui est à son tour le lecteur d’empreintes digitales qui est si à la mode pour que le dos soit visuellement plus propre.

Derrière nous trouvons un non-contrôle par la firme coréenne et c’est que les quatre lentilles dans la formation d’un carré ne sont pas dans une encapsulation comme on le voit chez d’autres rivaux directs. Dans le cas du LG K92, nous aurons un lBoîtier principal 64 MPX, un Super grand angle avec 5 MPX en plus d’une Macro et d’un objectif portrait de 2 MPX chacun.

Le Snapdragon 690 est là

Si nous jetons un coup d’œil à l’intérieur du smartphone LG, nous trouvons l’un des nouveaux processeurs Qualcomm. On vous a déjà parlé de lui à l’époque et il n’est autre que lui Snapdargon 690, un peu plus simple que le 765 dans les spécifications mais sans rien à envier en connectivité. Bien sûr, il viendra dans une seule version très intéressante de 6 Go de RAM et 128 Go d’espace interne que vous pouvez étendre via MicroSD.

On n’oublie pas le reste des caractéristiques du LG K92 parmi lesquelles on peut citer LG 3D Sound Engine, la connectivité WiFi et Bluetooth ainsi qu’une batterie de 4000 mAh et charge rapide Charge rapide 4.

Prix ​​et disponibilité

LA LG K92 Il est déjà sur le marché, mais il faudra encore voir s’il parvient en Espagne. Pour le moment, l’appareil coûte environ 395 $ sur le marché américain.