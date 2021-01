A la présentation déjà avancée de ses nouveaux écrans OLED transparents, LG Display prévoit désormais d’ajouter un autre nouveau concept innovant pour sa démonstration au prochain salon CES 2021: un moniteur de jeu OLED flexible. Quelque chose qui, bien que cela ne sonne pas particulièrement nouveau au début, prend un intérêt beaucoup plus grand en sachant qu’il s’agit d’un panneau «Son cinématographique pliable OLED» 4K 48 pouces, capable de passer du format plat au format courbe selon nos besoins.

L’idée ici est que nous pouvons lui donner une utilisation normale pour travailler ou profiter de regarder tout type de contenu multimédia en mode écran plat afin que, sur simple pression d’un bouton, le moniteur se transforme en un écran incurvé (avec un rayon allant jusqu’à 1000 mm) pour améliorer l’expérience de jeu immersive, sans affecter la qualité de l’image.

Cependant, il convient de noter que ce n’est pas la première fois que LG présente un produit sous une technologie similaire, avec la démonstration de l’année dernière dans laquelle un écran de télévision de 65 pouces qui pourrait déjà être transformé du mode plat au mode courbe, avec un format enroulement flexible.

Nouveau cette fois-ci est le look “ CSO ” (Cinematic Sound OLED), qui permet à ce moniteur de réduire son épaisseur à seulement 0,6 millimètre, en plus de créer un petit espace sous l’écran qui transforme l’ensemble du panneau OLED en haut-parleur. De plus, cela permet moniteur plus fin, et avec l’audio provenant directement de l’écran, cela ajoute apparemment à l’immersion de l’expérience vidéo et de jeu.

Ainsi, la société a également progressé puisque ce nouveau moniteur de jeu OLED flexible aura un taux de rafraîchissement variable qui passera de 40Hz à 120Hz, un chiffre maximum qui répondra facilement aux besoins d’une grande majorité du public gamer. Et est-ce que bien qu’il existe déjà d’autres modèles capables d’atteindre des fréquences allant jusqu’à 360 Hz, ils se concentrent normalement sur un format d’écran plat et, évidemment, ils manquent de capacité de transformation.