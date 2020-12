Jusqu’à ce que le destin les atteigne? Mais cela nous a déjà dépassés! LG vient de présenter son dernier plan pour donner un nouveau sens à l’art audiovisuel, avec le premier portes coulissantes verre qui incorporera écrans OLED transparents et automatisé, donnant une visibilité à l’entrée des bureaux, des centres commerciaux, des entreprises ou des aéroports.

De cette manière, si vous êtes déjà fatigué de la publicité sous toutes ses formes, soyez prêt à ce que ce ne soit que le début. Le géant sud-coréen était associé à la société suédoise ‘ASSA ABLOY’, dans le but que les portes aient la plus grande transparence possible pour pouvoir transmettre annonces, publicités, vidéos de bienvenue et d’autres, de la manière la plus claire possible.

La firme a l’intention de transformer les portes coulissantes en téléviseurs géants, qui auraient un écran OLED de 55 pouces, protégé par du verre trempé qui offrira un résolution de jusqu’à de 1 920 x 1 080, qui se traduit partout par une infinité de couleurs. En outre, ils auraient une profondeur de 10 bits et un transparence de 38% et éclairage automatique.

Même les grandes entreprises qui souhaitent utiliser cette nouvelle technologie pourront choisir de diffuser des publicités ou des vidéos, ou de profiter de l’une des nombreuses applications qui seront incluses, pour développer applications personnalisées, comme message d’accueil, signalétique ou information pandémique dans le cas où des portes coulissantes OLED seraient révélées àavant la résiliation de l’urgence sanitaire mondiale.

Promouvoir l’interaction

La société asiatique a déclaré que les portes coulissantes intelligentes sont conçues pour favoriser l’interaction avec les clients et les employés, en plus de fournir un espace publicitaire pour atteindre directement les consommateurs. Cette technologie, “combine signalétique OLED transparent LG (modèle 55EW5G) et solution de gestion de contenu intégrée basée sur le logiciel SuperSign, adapté aux portes vitrées coulissantes automatisées », a déclaré la firme dans un communiqué.

Bien que les portes ne soient pas le premier engagement de l’entreprise en matière de technologie transparente. En 2018, LG était à l’avant-garde en lançant le premier télévision translucide et plus récemment, des informations de voyage intégrées, telles que les horaires, les sièges et les informations météorologiques qui sont diffusées sur les fenêtres des trains de Pékin, en plus d’intégrer des écrans OLED dans les réfrigérateurs.

Inutile de dire qu’avec plus de 80 ans sur le marché, LG sait de quoi il parle. Bien que la société n’ait pas divulgué la planification de la production et de la vente des portes coulissantes automatisées, le premier prototype devrait voir le jour au cours de la dernière semaine de décembre 2020, montrant une technologie de signalisation transparente. Et en parlant de technologie translucide, découvrez le téléviseur transparent que Xiaomi a l’intention de lancer.

