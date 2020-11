LG Project B, la nouvelle étape du projet Explorer

Si hier nous avons annoncé le lancement en Espagne du LG WING, il semble maintenant que LG Project B est le nouveau projet avec lequel LG aspire à nous surprendre en 2021. Et le fait est que, malgré le fait que leur situation économique n’est pas particulièrement positive (elle a déjà concaténé de nombreux trimestres de clôture avec des pertes), ils ont décidé de consacrer une bonne partie de leurs efforts à l’innovation, en explorant des designs éloignés des standards à établir. ceux que l’industrie nous a utilisés.

Ainsi, si la proposition LG WING consiste à réinventer la formule à deux écrans, en créant le premier smartphone dont l’écran n’a pas de format rectangulaire, le LG Project B revient dans ce pli, mais avec une approche qui, si elle se confirme, pourrait conduire au point qu’un smartphone a un écran qui, à son meilleur, est de taille comparable à celle d’une tablette. Et non, évidemment je ne veux pas dire que le smartphone, lui-même, a la taille d’une tablette, non. Le concept est, sans aucun doute, beaucoup plus intéressant, et c’est que le LG Project B contiendrait, à l’intérieur, une partie de l’écran qui peut être déployée à volonté.

Donc, je sais que cela semble bizarre, exactement la même chose que le LG WING, mais l’image ci-dessus est d’une grande aide pour mieux comprendre le concept. Comme vous pouvez le voir, LG Project B peut être utilisé avec l’écran replié, auquel cas il s’agit, à toutes fins pratiques, d’un smartphone normal, mais qui attire l’attention sur la façon dont l’écran s’étend jusqu’aux bords. Mais si vous avez besoin d’un écran plus grand, les deux modules à l’intérieur peuvent être déployés, multipliant ainsi sa taille par deux.

Tout comme le WING, le LG Project B peut sembler une simple preuve de concept, une conception hypothétique qui ne verra jamais le jour. Cependant, aujourd’hui, nous savons, de MSPowerUser, non seulement qu’il se matérialisera, mais qu’il pourrait aussi le faire bientôt, en Mars 2021. Selon la source citée par le média, il serait déjà entré en production et, bien qu’il n’y ait manifestement aucune information officielle à ce sujet, on suppose que la production totale se situerait entre les 1000 et 2000 unités.

Cette quantité inhabituellement faible nous indique que vos chances réelles d’atteindre le marché sont au mieux modérées et que si vous le faites, votre prix sera singulièrement élevé. LG Project B est, bien qu’il arrive sur le marché, plus une preuve de concept Que, oui, s’il est bien accueilli, il pourrait ouvrir la voie, à la fois à LG et à d’autres fabricants, pour explorer ce design. Autrement dit, dans ce cas, passer par la boîte, puisque LG a déjà enregistré tous les brevets qui s’y rapportent à l’époque.

Quoi qu’il en soit, et surtout si au moins quelques unités du LG Project B arrivent sur le marché, Je ne veux pas arrêter de souligner l’attitude d’innovation de LG, à la fois avec WING et maintenant avec ce Projet B.Que ce soit un succès commercial ou un échec excessif (et j’espère que c’est le premier), il ne fait aucun doute que nous parlons d’un engagement envers l’innovation, et c’est toujours positif et de quoi être reconnaissant.

Images: Letsgodigital