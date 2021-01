Il n’a pas été officiellement présenté et le LG Rollable est déjà la star d’un CES 2021 où nous avons pu le voir en vidéo pour la première fois … Voulez-vous voir à quoi ressemblera le mobile roller de LG?

Écrit par Damián García chez LG

Nous l’avions déjà divulgué dans des rendus auparavant, et en fait, c’est que malgré les efforts de TCL et de Samsung ou les présentations attendues d’OPPO, l’ensemble du secteur a pris pour acquis que C’est LG qui avait le projet de smartphone roll-up le plus avancé, le projet B non publié et inconnu qui a été officialisé aujourd’hui – en un clin d’œil, oui – au CES 2021.

Sera appelé LG Rollable et a été vu dans une vidéo teaser que le fabricant sud-coréen a publiée dans le cadre du salon de Las Vegas, anticipant que votre arrivée est plus proche que nous ne le pensions, et que LG a effectivement perdu la course au pliage des téléphones mobiles avec un objectif clair, qui était de Concentrez-vous sur ces designs roll up que les critiques ont accueilli avec enthousiasme.

Savoir plus: Quand pouvez-vous (vraiment) acheter le spectaculaire rollable OPPO X 2021?

Et cette joie n’est pas anodine, car certainement et comme vous le verrez, le design est très propre et fermé donne le sentiment d’être un mobile absolument normal, sûrement plus épais et plus lourd, mais sans différences majeures que l’on remarque dans un Galaxy Fold, par exemple, donnant l’impression d’être deux smartphones “coincés” par la charnière.

En fait, ces types de conceptions évitent également la grande taupe du pliage, et c’est nous ne verrons pas un pli en ayant le mécanisme d’enroulement caché aux extrémités de l’appareil, être aussi, sans les essayer, sûrement plus à l’aise en usage quotidien.

Cela semble confirmer que le “ Project B ” de LG était le mobile enroulable le plus avancé, et ce LG Rollable déjà (presque) officiel pourrait arriver très bientôt avec un design plus propre et une expérience hybride beaucoup plus raffinée.

Le LG Rollable 👀 pic.twitter.com/XwcukrCIWx – Joshua Swingle (@JoshuaSwingle) 11 janvier 2021

Le LG Wing ne sera pas le seul appareil spécial que nous verrons de LG à cette époque, et c’est que de nombreux médias tels que PhoneArena spéculent que Ils pourraient même officialiser le Rollable dans ce même premier trimestre 2021, sans dates encore et sans beaucoup plus d’informations sur un terminal appelé pour ramener LG au premier plan Du marché.

Et en mettant davantage l’accent sur ce que le constructeur sud-coréen nous proposerait, il semble que encore une fois, nous verrons un hybride entre l’expérience d’un smartphone et celle d’une tablette, mais laissant le sentiment qu’en effet les deux expériences seront plus raffinées en raison de la conception propre, presque normale, et du dispositif mécanique qui déplie automatiquement l’écran flexible et cela donne le sentiment de fonctionner de manière confortable et spectaculaire.

LG serait le premier à tourner sur le marché du “ roll-up ”, déjà en mars de cette année 2021

Si une vidéo de 15 ou 20 secondes nous a laissé un si bon goût dans la bouche, c’est précisément parce que ceux d’entre nous qui ont testé les appareils pliables actuels de Samsung et Huawei comprennent que c’est sans aucun doute l’avenir de l’industrie mobile, mais nous avions le besoin de peaufiner cette expérience hybride en évitant les plis et les designs ennuyeux qui nécessitent une ouverture et une fermeture constantes.

De plus, nous savons que TCL, OPPO, Samsung et même Huawei exploraient ces rouleaux ces derniers mois, cependant LG parlerait avant tout le monde présentant le Rollable déjà en mars 2021, tant que les attentes sont satisfaites et que les rumeurs laissées par des sources proches de LG dans l’environnement CES sont vraies.

Malheureusement, comme cela arrive souvent, des détails importants tels que des informations sur votre matériel et ses prix sont manquants, qui sera très élevé comme vous vous en doutez, et encore moins connaissons-nous leur disponibilité qui ne sera sûrement pas avant l’été ni de manière massive dans le monde.

Tout ce que nous avons vu, nous l’aimons beaucoup, alors Nous attendons avec impatience ce que LG peut nous apprendre bientôt parce que ce LG Rollable a l’air trop beau pour le perdre de vue … Vous ne pensez pas?

Savoir plus: Ni Flip ni Fold: voilà à quel point le mobile roll-up que Samsung nous prépare est spectaculaire