Dans une déclaration partagée sur son site Web, LG a annoncé qu’elle s’associerait à Systèmes d’entrée ASSA ABLOY, une entreprise spécialisée dans les portes automatiques. L’association se distingue principalement parce que les deux entreprises vont commencer le développement de portes coulissantes OLED transparentes. Au départ, votre proposition de produit se concentrera uniquement sur les solutions commerciales. C’est-à-dire, afficher des annonces dans des endroits où circulent beaucoup de gens, comme les aéroports.

Comme expliqué par LG, ils fourniront le panneau OLED transparent, en particulier le modèle 55EW5G. De plus, ils intégreront un logiciel de gestion de contenu basé sur les outils SuperSign. ASSA ABLOY Entrance Systems, pour sa part, sera en charge du mécanisme nécessaire à la fabrication des portes coulissantes automatiques. Même si le développement est déjà en coursIls n’ont pas mentionné quand nous verrons le résultat final; et encore moins quelles seront les premières places qui les adopteront.

«En plus d’offrir un accès pratique et sans contact aux bâtiments et aux structures, la porte automatique OLED transparente offrira de nouvelles opportunités pour accueillir les clients, communiquer avec les employés et Fournir discrètement du contenu publicitaire et marketing aux consommateurs“Le communiqué dit. LG a utilisé l’annonce pour mettre en évidence la technologie OLED, mentionnant que ces panneaux reproduisent des couleurs plus précises avec une luminosité et un contraste” exceptionnels “.

L’OLED transparent de LG n’a rien de nouveau

Ce n’est pas la première fois que nous voyons un panneau OLED transparent de LG. C’est en 2019 que le constructeur sud-coréen a présenté sa proposition de téléviseur transparent. Des mois plus tard, au CES 2020, il a présenté une démonstration de la façon dont un magasin pouvait tirer parti de son tableau de bord pour améliorer l’expérience client tout en interagissant avec un catalogue de produits. Nous ne devons pas non plus oublier que Xiaomi et Panasonic utilisent la technologie OLED transparente de LG dans leurs propres téléviseurs.

Selon LG, son panneau OLED transparent peut être personnalisé pour s’adapter à une grande variété de portes et d’entrées. «De plus, sa transparence permet de voir facilement les objets derrière l’écran, permettant à la solution de se fondre dans son environnement. En même temps, elle fournit des informations utiles», ajoutent-ils. Si le projet est assez intéressant, il est également clair que les entreprises ont l’intention de nous montrer des publicités dans la mesure du possible.

L’article LG saute dans le futur avec ses portes OLED transparentes pour que vous puissiez voir des publicités partout a été publié dans Explica.co.