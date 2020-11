Aujourd’hui, nous allons passer en revue des casques True Wireless vraiment différents, LG Tone Free HBS-FN6, qui ne se distinguent pas par leur son ou leur design, mais parce que nous avons affaire aux premiers écouteurs qui se désinfectent.

À une époque où l’hygiène est devenue une priorité, où l’on sort avec des masques et où le gel hydroalcoolique est une nécessité, LG a voulu proposer un produit qui, grâce à la lumière ultraviolette, est capable de tuer les bactéries qui sont s’accumulent dans nos écouteurs.

Comme toujours et après les avoir essayés pendant une saison, nous allons maintenant parler d’eux, de l’expérience utilisateur et clarifier certaines choses sur leur fonctionnement.

LG Tone Free HBS FN6: écouteurs «antibactériens»

Comme toujours, nous allons commencer à parler du design des écouteurs du LG Tone Free dans son modèle HBS FN6 en blanc puisque vous pouvez également les trouver en noir.

Tout d’abord, disons qu’avec la base de chargement et les écouteurs, nous trouverons dans la boîte un câble USB C vers microUSb et six coussinets en silicone pour obtenir le meilleur ajustement. Suivant la ligne «hygiénique» de l’appareil, ces coussinets ont été réalisés en silicone de qualité médicale, non toxique et hypoallergénique.

LG a choisi une finition polie et brillante, à la fois pour son étui de chargement et pour les écouteurs. Dans notre cas avec un blanc brillant, qui, d’ailleurs, s’adapte assez bien aux pistes.

Son boîtier, et sa base est chargée, a un design circulaire d’un diamètre de 54,5 mm et d’une hauteur de 27,5 mm. Quelques mesures qui le rendent très confortable à tenir dans votre main et encore plus confortable à transporter dans votre poche, quelque chose qui est également complété par un poids de 39 grammes qui vous fait à peine remarquer que vous l’avez sur le dessus.

Dans sa conception, le mot “Tone” a été ajouté en gris en haut, tandis que sur le devant, nous avons une petite fente pour nous aider à ouvrir son couvercle, ainsi qu’une LED qui indique l’état de la batterie ou si elle est charger la base de chargement. À l’arrière, nous trouvons un port USB de type C, tandis que sur le côté gauche, nous avons un bouton d’appairage.

Si nous ouvrons le boîtier, nous trouvons les écouteurs reposant sur une base gris clair qui arbore fièrement le slogan “With Meridian” et a une finition mate rugueuse.

Normalement, ici, nous aurions terminé l’examen de la base de chargement, mais dans ce LG Tone Free HBS FN6, les choses ne sont pas du tout comme ça, et il y a encore beaucoup à dire.

Lumière LED pour “tuer les bactéries”

L’attraction principale du LG Tone Free HBS FN6 est qu’il a le Système UVnano, un terme créé à partir des mots UltraViolet et nanomètre, qui permet que lorsque le boîtier est en charge, si nous laissons le casque à l’intérieur pendant au moins dix minutes, il est capable de réduire la présence de bactéries de 99,9%.

Lorsque vous ouvrez le boîtier de charge, dans la zone du casque, nous verrons une lumière bleue qui lui donne un look «futuriste», très moderne et frappant, mais qui ne sert à rien d’autre car il est purement ornemental. Le secret est juste à côté et vous ne pourrez pas le voir car il n’est pas visible à l’œil pour commencer, et il ne fonctionne que lorsque le boîtier de charge est fermé.

Avec trois broches métalliques pour charger chaque casque, dans la zone de la tête de chaque casque, nous trouvons la lumière LED décorative susmentionnée et une sorte de broche métallique qui compose le système UVnano, quelque chose que nous vérifions également pour correspondre à la position du haut-parleur.

À une époque où nous sommes de plus en plus préoccupés par la santé, ce système cherche à éviter les infections et autres conditions causées par des bactéries, ce qui fera sans aucun doute un profit pour tout utilisateur ayant une propension à ce type de problèmes.

Spécifications LG Tone Free HBS-FN6

Caractéristiques: Détection de présence sans fil avec lecture et pause automatiques Mesures et poids du casque: 16,1 x 32,65 x 25,0 mm / 5,4 grammes Dimensions et poids du boîtier: 54,5 x 54,5 x 27,5 mm / 39 grammes Boîtier de chargement avec système Uvnano, ce qui élimine le 99% des bactéries (réduit Staphylococcus Aureus et Escherichia Coli) avec seulement 10 minutes d’exposition à la lumière UV Bluetooth 5.0, USB type C, IPX4, double microphone, coussinets en gel de silicone de qualité médicale, non toxique et hypoallergéniqueAssistant GoogleMéridienne Son ambiant, appairage rapideAutonomie de 18H: 6 heures dans les écouteurs + 12 heures dans la base de chargeCharge complète en 2 heures. 5 minutes de charge nous permettent 60 minutes de lecture

Utiliser l’expérience

L’un des aspects les plus confortables du LG Tone Free HBS FN6 survient au moment de commencer à les utiliser, car il suffit d’avoir le bluetooth de notre mobile activé pour que lorsque nous ouvrons le boîtier, nous recevions une notification qui nous invite à coupler les écouteurs. est système d’appairage rapide Cela a fonctionné parfaitement automatiquement avec plusieurs smartphones que j’ai pu tester, mais au cas où vous en auriez besoin, vous pouvez le forcer avec le bouton d’appairage.

Dans la conception du casque lui-même, j’ai aimé la taille générale, avec un cou plus court que d’autres modèles similaires et des coussinets qui s’adaptent très bien à notre oreille.

À l’extérieur, nous avons un espace mat au-dessus duquel nous avons la commande tactile, qui répond avec précision et nous permet de répondre aux appels ou de mettre en pause / lire de la musique, mais aussi d’augmenter le volume ou de passer à la chanson suivante, en plus d’activer ou de désactiver le “Mode ambiant”. Cette fonction utilise les doubles microphones de chaque écouteur pour nous faire écouter le son qui nous entoure, nous permettant de continuer à écouter de la musique, mais sans nous déconnecter de ce qui se passe autour de nous.

Malgré le «mode ambiant» à plusieurs reprises, il est préférable de retirer le casque, non seulement pour mieux entendre mais pour faire voir à notre interlocuteur qu’il a toute notre attention. Ici, le LG peut se vanter d’avoir une détection de présence, donc si vous enlevez un casque, la lecture s’interrompt et recommence lorsque vous les mettez.

Son de qualité “Meridian”

Avec des haut-parleurs de 6 mm et le support de Meridian avec sa technologie Headphone Spatial Processing (HSP), le LG Tone Free HBS FN6 permet d’obtenir un son de très bonne qualité bien qu’il soit conseillé d’utiliser l’application Tone Free pour régler la sortie sonore.

La configuration initiale m’a laissé un peu boiteux quand j’ai remarqué ses basses un peu faibles et parfois une proéminence excessive des basses fréquences. Heureusement, l’application nous permet de personnaliser le son avec quatre préréglages: Immersive, Bass Boost, Natural et Treble Boost, plus nous pouvons créer deux modes personnalisés.

Avoir une application qui nous permet d’ajuster le son est toujours apprécié, mais aussi celui de LG sert de guide d’utilisation et possède d’autres fonctions intéressantes comme pouvoir personnaliser les touches tactiles pour goûter ou localiser les écouteurs en fonction de leur dernière position GPS, quelque chose pour lequel la dernière connexion avec le mobile est utilisée. D’autres fonctions nous permettent de personnaliser le niveau du mode ambiant, de permettre à Google Assistant de lire les messages entrants ou même de bloquer le panneau tactile.

Enfin, nous parlons de la batterie, où les 6 heures du casque s’ajoutent aux 12 heures que nous fournit la base de charge. Comme toujours, on parle de données «idéales» proposées par l’entreprise dans des conditions contrôlées et avec certains paramètres. La réalité est que dans mon utilisation particulière, il est un peu inférieur, mais ils sont certainement assez adaptés à ce qu’ils promettent.

Conclusions et avis

Le LG Tone Free HBS FN6 a un prix 119.99 €, qui si l’on prend en compte la section UVnano et la charge sans fil, on se rend compte qu’elle est ajustée.

En termes de qualité, la main de Meridian est très perceptible, offrant un son qui à l’exception des basses est assez équilibré et offre à la fois qualité et puissance. Dans sa gamme de prix, il est probablement parmi les meilleurs que nous ayons essayés.

Quant à son design, il est confortable à utiliser et d’apparence attrayante, il ne dépasse pas excessivement de l’oreille et reste ferme, et bien qu’il n’atteigne pas des niveaux d’appareil plus axés sur l’utilisation sportive, vous n’aurez pas de problèmes lors de leur utilisation dans le jour après jour.

Une conséquence de sa conception est qu’il y a moins d’espace, ce qui a entraîné moins de batterie et d’autonomie, ce qui a été sacrifié pour rendre les écouteurs plus petits et remplir le boîtier de charge avec le système UVnano. Même ainsi, les 18 heures environ ne sont pas du tout mauvaises et il faut un laissez-passer.

D’autres points positifs sont le détecteur de présence et la recharge sans fil, tandis que par contre je manque une meilleure intégration avec les assistants vocaux et la suppression active du bruit.

Quand il s’agit de vous conseiller, il faut garder à l’esprit que ce qui différencie le plus ces écouteurs de ceux de la concurrence, c’est avant tout leur système UVnano, avec l’autorisation du son Meridian. Par conséquent, si pour vous ce qui compte le plus est la santé et la question d’avoir la sécurité d’éliminer presque 100% des bactéries, mais que vous voulez aussi un son garanti, alors n’hésitez pas et optez pour le LG Tones Free HBS FN6.

Si vous n’êtes pas très enclin à lire et que vous préférez voir la critique vidéo, vous pouvez le faire ci-dessous.

LG Tone Free HBS FN6

149,99 €

Pour

Système UVnano, la certitude d’éliminer 99% des bactéries Conception Chargement sans fil Un son avec le sceau Meridian

Contre

Basses basses Peu d’intégration avec les assistants numériques Pas de support aptX

