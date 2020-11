L’année dernière, LG a lancé une nouvelle série de terminaux économiques en Inde avec les LG W10, LG W30 et LG W30 Pro. Désormais, cette série se poursuit dans le nouveaux LG W11, LG W31 et LG W31 +.

Comme la génération précédente, ces nouveaux LG appartiennent à la gamme d’entrée et avec encore moins de différences que dans la génération précédente. Ses points clés sont un prix ajusté, Écrans Helio P22 et 6,52 pouces avec une résolution HD +.

Fiche technique LG W11, LG W31 et LG W31 +

LG W11

LG W31

LG W31 +

écran

LCD 6.52

HD +

LCD 6.52

HD +

LCD 6.52

HD +

Dimensions et poids

–

–

–

Processeur

Huit noyaux

Helio P22

Helio P22

RAM

3 Go

4 Go

4 Go

Espace de rangement

32 Go

64 Go

128 Go

Caméra frontale

8 MP

8 MP

8 MP

Caméra arrière

13 MP

2 MP

13 MP

5 MP UGA

2 MP

13 MP

5 MP UGA

2 MP

Batterie

4 000 mAh

4 000 mAh

4 000 mAh

Système opératif

Android 10

Android 10

Android 10

Connectivité

4G

Wifi

Bluetooth

4G

Wifi

Bluetooth

4G

Wifi

Bluetooth

Autres

–

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Prix

108 euros pour changer

125 euros pour changer

136 euros pour changer

Trois nouveaux téléphones bon marché de LG

La gamme d’entrée de LG a une lettre différente selon le pays dans lequel nous nous trouvons. Dans certains pays, il se matérialise dans le LG Q; dans d’autres dans le LG K, et en Inde, la société sud-coréenne a choisi de créer une série spécifique différente des deux autres, avec certaines un peu plus de spécifications premium, le LG W. Les trois modèles de l’année dernière ont reçu trois rénovations sous les noms de LG W11, W31 et W31 +.

Ce sont trois modèles différents, bien qu’ils partagent près de 90% de l’ADN en plus d’être presque impossibles à distinguer, du moins de face. Il y a l’écran, LCD, avec une diagonale de 6,52 pouces et résolution HD + et une petite encoche en haut. Au pouvoir on a aussi des parentés, et c’est que les deux LG W31 et LG W31 + parient sur le MediaTek Helio P22. Du LG W11, nous ne connaissons pas son processeur, au-delà il a huit cœurs.

La caméra frontale pour les selfies est dans les trois cas de 8 mégapixels, mais derrière nous avons une caméra double pour le LG W11 et triple pour le LG W31 et W31 +. Le LG W11 dispose d’un appareil photo de 13 mégapixels et d’un autre capteur de 2 mégapixels pour le mode portrait, tandis que les LG W31 et W31 + ajoutent un super grand angle de 5 mégapixels.

A la batterie, les trois s’accordent sur Capacité de 4000 mAh, tout comme la génération précédente, et tous les trois sont livrés avec Android 10 pré-installé. Une dernière différence entre le LG W11 et la paire W31 est que ce dernier comprend un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière, alors qu’il n’y a pas de biométrie dans le LG W11.

Versions et prix des LG W11, LG W31 et LG W31 +

Les LG W11, LG W31 et LG W31 + ont été officiellement lancés en Inde, où ils seront mis en vente pendant ce mois en une seule version. On ne sait pas s’ils seront vendus dans d’autres régions pour le moment. Voici les prix:

LG W11, 9490 roupies, 109 euros à changer.

LG W31, 10 990 roupies, 125 euros à changer.

LG W31 + , 11 990 roupies, 136 euros à changer.

Partagez LG W11, LG W31 et LG W31 +: trois nouvelles gammes d’entrée de gamme économique avec Helio P22