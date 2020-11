Le singulier téléphone à double écran LG Wing, l’un d’eux rotatif, continue d’atteindre les catalogues de téléphonie mobile par tranches des opérateurs et si il y a quelques jours c’est Orange qui a révélé ses prix, c’est maintenant Vodafone qui l’incorpore avec jusqu’à 210 euros d’économies et une Smart TV 4k de 49 pouces gratuite.

Le LG Wing est un Android 10 avec un écran principal 6,8 pouces résolution FHD + (395 dpi) et un écran secondaire de 3,9 pouces. Intègre le processeur Snapdragon 765 jusqu’à 2,4 GHz, 8 Go de RAM, 128 Go stockage interne extensible via microSD, capteur d’empreintes digitales sous l’écran, 5G jusqu’à 2 Gbps, Batterie de 4000 mAh avec charge rapide, appareil photo 64 + 13 + 12 mégapixels principal (f / 1,8, 117 °, 120 °) et une caméra frontale pop-up de 32 mégapixels pour les selfies (f / 1,9).

L’aile 5G est disponible auprès de Vodafone à un coût mensuel pendant 24 mois en combinaison avec de la fibre de verre 37 euros et pas de paiement initial avec le tarif illimité One Maxi / Total, 38 euros avec One illimité plus un acompte de 59 euros. De plus, il est également disponible aux tarifs de uniquement mobile à partir de 38 euros et sans paiement initial avec le tarif Total illimité, 39 euros avec Maxi illimité, et 39 euros avec illimité et Mini, plus un acompte de 59 euros.

Ensuite, nous vous laissons tous les détails de ce vous finirez par vraiment payer en tenant compte de la TVA à la fois dans le paiement initial et dans les mensualités qui inclure le paiement du terminal en plusieurs fois et les frais, qui devra être entretenu pendant les 18 premiers mois.

Outre la possibilité de payer en plusieurs fois en 24 mois, Vodafone proposera également de financer le téléphone en 36 versements, et de réduire la redevance mensuelle en échange d’un paiement final en fin de séjour. Dans ce cas, le prix sera 22 euros par mois pendant trois ans et un paiement final de 108 euros.

Partager LG Wing 5G arrive chez Vodafone, à partir de 888 euros avec paiement en plusieurs fois et une smart TV de 49 pouces en cadeau