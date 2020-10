LG a annoncé le lancement en Espagne de la LG Wing, son smartphone le plus radical à ce jour. Celui-ci, comme on peut le voir sur les images, possède deux écrans et un système de rotation qui leur permet de se positionner en formant un T.

L’aile LG est le premier membre du projet Explorer, une nouvelle ligne de téléphones avec laquelle la marque sud-coréenne entend explorer de nouveaux formats et expériences en rupture avec les moules habituels. Sa présentation originale a eu lieu en septembre, mais c’est maintenant, aux portes de novembre, que la marque a décidé de l’amener en Espagne. Son prix est de 1099 euros.

Quelles sont les fonctionnalités du LG Wing?

À l’intérieur de l’aile LG habite un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, le même que la marque a incorporé dans son LG Velvet. Cette puce est compatible avec les réseaux 5G, mais ses performances sont un cran en dessous de celles du Snapdragon 865, le SoC le plus avancé de Qualcomm aujourd’hui.

Avec ce microprocesseur est un module avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage (extensible avec une carte microSD) et une batterie de 4000 mAh capacité.

L’écran principal a Taille de 6,8 pouces, Résolution Full HD +, technologie P-OLED et un rapport de 20,5: 9. L’écran secondaire, qui est masqué lorsque le téléphone n’est pas en forme de T, a une taille de 3,9 pouces, il est également OLED et sa densité de pixels par pouce est de 419.

En ce qui concerne les caméras, l’aile LG monte un total de quatre capteurs, trois à l’arrière et un à l’avant. Ses spécifications techniques sont les suivantes:

Chambre principale. Capteur de résolution de 64 mégapixels, objectif à ouverture f / 1,8 et pixels de 0,8 micron.

Caméra grand angle. Capteur 13 mégapixels, objectif à ouverture f / 1,9 et pixels de 1 micron.

Caméra grand angle Big Pixel. Capteur 12 mégapixels, objectif à ouverture f / 2,2 et pixels de taille 1,4 micron.

Caméra frontale. Capteur de 32 mégapixels, objectif à ouverture f / 1,9 et pixels de 0,8 micron.

LG se concentre sur le multitâche

LG garantit que cet appareil est conçu pour le multitâche. Grâce à ses deux écrans, les utilisateurs peuvent exécuter plusieurs applications simultanément avec un plus grand confort et une plus grande surface de travail. Tout ce qu’ils ont à faire est de faire pivoter l’écran d’environ 90 degrés.

Les pièces mobiles sont évidemment plus fragiles que les blocs monoblocs. Cependant, LG affirme que le mécanisme rotatif de l’aile LG est capable de supporter plus de 200000 tours, ce qui équivaut à un peu plus d’une centaine de tours par jour pendant cinq ans.

Le LG Wing aussi a une caméra frontale pop-up similaire à ce que nous pouvons trouver dans les produits concurrents. Celui-ci, lorsqu’il n’est pas utilisé, est caché à l’intérieur du châssis grâce à un mécanisme motorisé.

Enfin, en matière de connectivité, ce téléphone comprend la connectivité Bluetooth 5.0, NFC, USB 3.1 et 5G Sub-6 GHz, qui est le type de 5G que les opérateurs déploient en Europe. Les réseaux MmWave sont hors de portée.