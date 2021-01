Après le LG Optimus 3D, G Flex ou G5, entre autres, le nouveau LG Wing est un autre smartphone “révolutionnaire” qui (semble) ne fonctionne pas pour LG.

Déjà dans notre analyse de la nouvelle LG Wing, nous avons averti que l’appareil le plus étrange de ce 2020 il ne lui suffirait sûrement pas d’être spécial, et est-ce que tu es supposé capacités avancées qui lui donnent son design en «T» et son double écran, il faut puis démontrez-les dans le feu réel et au quotidien des utilisateurs.

Depuis LG Il semble qu’ils voulaient donner un tour à la téléphonie et ils l’ont fait littéralement, pour annoncer plus tard que dans cette 2021 que nous commençons dans quelques heures ils cesseront de prêter attention aux gammes de base pour se concentrer sur des appareils plus ambitieux cela commencera sûrement par la fin de leur projet B et la compétition parmi les mobiles pliants au design différentiel.

En tout cas, pour l’instant il semble que cette recherche de différenciation par des designs disruptifs ne fonctionne pas bien pour eux, et c’est que l’aile LG n’a vendu que 50000 unités au cours de ses deux premiers mois dans les magasins du monde entier, ou du moins c’est ce que les sources sud-coréennes mentionnent car la vérité est qu’aucun détail supplémentaire n’a été proposé par le fabricant asiatique … Nous ne nous attendions pas non plus à ce que ce soit un best-seller, certainement!

Le succès: seulement 50000 LG Wing vendues en deux mois, avec des prévisions antérieures allant jusqu’à 2000000 unités

Ce n’est pas la première fois que quelque chose de similaire arrive à LG, toujours pionnier dans ce secteur cherchant à atteindre le téléphones portables avec écran 3D avec votre LG Optimus 3D, également à écrans flexibles avec votre LG G Flex, et plus récemment explorer les mobiles modulaires avec son LG G5 & Friends, qui n’a pas eu beaucoup de succès non plus, mais seulement de bonnes références de la part des critiques.

Vers le design “T” de l’aile LG a beaucoup d’effet WoW et manque de fonctionnalités appliquées, car c’est certainement un smartphone accrocheur qui néanmoins n’a pas réussi à démontrer l’utilité d’une conception à double écran qui n’a montré les possibilités logicielles qu’à travers des jeux avec des mini-cartes ou en regardant des vidéos pendant que nous commentons sur le panneau plus petit.

Peu de bagages, en fait, pour un mobile qui dépasse en prix la barrière psychologique de 1000 euros, et que dans sa phase de pré-vente, il n’a rien donné de moins qu’un téléviseur intelligent LG 4K de 49 pouces et évalué à plus de 500 euros.

Les 50000 unités livrées représentent un revers majeur pour un LG qui devrait vendre environ 2 millions d’unités dans cette même période deux mois après son lancement, en tenant compte avant tout les problèmes entraînés par la division mobile de LG pendant longtemps.

En fait, c’est que le constructeur sud-coréen est dans le rouge depuis des années si l’on regarde le compte de résultat de LG Mobile Communications, annonçant plusieurs coups de gouvernail au cours des derniers trimestres pour essayez d’inverser cette situation sans succès à ce jour.

Des temps meilleurs sont attendus en 2021, avec le premier mobile roll-up du marché et en laissant la fabrication de ses gammes les plus basiques entre les mains d’une société externe, ce qui leur permettra concentrer ses ressources sur davantage de mobiles premium qui restaurent la crédibilité tout en économisant sur les téléphones portables bon marché.

