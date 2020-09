65% des patients hospitalisés pour COVID-19 dans le cadre de cette étude avaient des problèmes de santé antérieurs

Plus précisément, un taux d’incidence élevé de troubles tels que l’obésité et le diabète a été détecté

De même, il y avait une incidence élevée de fumeurs et d’ex-fumeurs, ainsi que d’hommes de plus de 60 ans

Au départ, et à tort, le COVID-19 était décrit comme une maladie respiratoire de type grippal, à peine plus dangereuse. Au fil des mois, il est devenu clair que cette caractérisation était erronée. Non seulement cela s’est avéré beaucoup plus mortel qu’on ne le pensait initialement. En outre, les résultats préliminaires indiquent que même ceux qui se remettent d’une maladie grave ont de graves conséquences sur leur santé à l’avenir.

Selon El Universal, deux rapports ont été présentés aujourd’hui devant le Congrès international de l’European Respiratory Society. Ce sont les premières données sur les effets à long terme que la maladie COVID-19 peut avoir sur ceux qui développent une infection grave. La découverte est terrifiante, car il semble que le virus puisse détruire la santé des patients survivants souffrant de lésions pulmonaires, cardiaques et même psychologiques de longue durée.

Cependant, tout ne semble pas perdu. Bien que les patients analysés présentent encore une grave détérioration des semaines après leur sortie, il semble également que l’état de santé des patients semble s’améliorer avec le temps. Les poumons et le cœur avaient tendance à ne guère se remettre des dommages. Cependant, cela n’a été réalisé qu’après une thérapie de rééducation intensive, ce qui suggère que les soins devraient commencer le plus tôt possible.

L’héritage du COVID-19 pour la santé du monde

Nul doute que la pandémie actuelle laisse dans son sillage un monde très différent de celui qui existait en 2019. De nombreuses marques ont dû changer leurs stratégies de vente pour encourager la consommation en pleine crise économique. Les tâches conventionnelles comme l’éducation ont dû surfer sur la vague numérique en quelques semaines. Dans les secteurs de style théâtral, son fonctionnement est en cours de reformulation complète. Ensuite, il y a la question de la santé.

Il faut reconnaître que la crise du COVID-19 a contribué à montrer les différentes défaillances que le système de santé, au Mexique et dans le monde, a développé au fil des années. Ces mois vont être, avec un peu de chance et de dévouement, une leçon inestimable pour renforcer l’investissement de chacun dans le bien-être physique. Mais d’après les résultats de ces enquêtes, il semble que l’héritage de la pandémie sera aussi largement, en plus des décès, un grand défi.

Tout indique que même les personnes qui survivent devront faire face à des dommages considérables à leurs systèmes. Les établissements et les stratégies de santé devront continuer à fonctionner à leur capacité maximale pendant plusieurs mois, peut-être pas nécessairement pour s’occuper de nouveaux cas. Très probablement, il ne sera nécessaire que de finir d’aider ceux qui ont payé leur vie en portant un coup dur à leur santé. Et cela représente un défi considérable à long terme pour le secteur médical.

De forts changements dans l’environnement médical

Si les conséquences du COVID-19 sont vérifiées à un niveau plus répandu, les gens pourraient être forcés d’adopter des mesures de santé plus strictes à l’avenir. Les habitudes ont déjà pris un tournant radical ces mois-ci. Non seulement il y a un intérêt accru pour des technologies comme la télémédecine. Dans le même temps, une plus grande importance est accordée à des investissements adéquats dans ce secteur. Et surtout, des agents comme Nestlé sont clairement intéressés à devenir une puissance dans la région.

