Une femme de 66 ans décédée à la mi-février vient de recevoir une notification d’isolement de coronavirus – elle est arrivée six mois après sa mort.

Tout aussi ridicule est le fait que l’avis de quarantaine a été délivré plus de 60 jours après qu’elle aurait été testée positive au COVID-19 le 20 juin.

Personne ne sait ce qui a causé l’erreur et il est difficile de savoir si des erreurs similaires ont été commises dans le passé.

Une femme californienne de 57 ans, légèrement obèse et sans autre problème de santé, est décédée le 6 février après avoir «éclaté». Sa famille a appris des mois plus tard qu’elle était en fait une première victime du nouveau coronavirus, les résultats d’une autopsie et d’un test post-mortem étant revenus positifs. La femme était l’un des deux décès précoces du COVID-19 en février qui ont montré que le virus se propageait en Amérique et tuait des patients des semaines avant les premiers décès documentés par coronavirus, à un moment où les tests n’étaient pas largement disponibles.

Maintenant, une histoire similaire vient du Tennessee, mais celle-ci a une tournure bizarre. La famille d’une femme de 66 ans décédée en février a reçu un avis indiquant qu’elle avait été testée positive au COVID-19. Mais cette fois-ci, il s’avère que la femme n’est pas du tout morte du coronavirus – à moins qu’elle ne trouve en quelque sorte un moyen de passer un test de coronavirus plus de quatre mois après sa mort et son incinération.

«J’ai juste du mal à comprendre comment ils peuvent dire que quelqu’un a le COVID-19 alors qu’ils ne sont même pas en vie», a déclaré le fils de Sandra Whittington, Troy, à Memphis, à propos de sa mère. «Cela fait six mois, presque sept depuis son décès. Aucun test n’a été effectué à ce moment-là », a-t-il déclaré. «Sur son certificat de décès, il était indiqué qu’elle était décédée, quelle était la cause du décès, et ce n’était pas le COVID-19. C’était la MPOC. »

La femme a longtemps combattu la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et est décédée en hospice au domicile d’un ami. À l’époque, les États-Unis n’avaient que quelques cas confirmés de COVID-19. La lettre du département de la santé du comté de Shelby indiquait que Sandra avait été diagnostiquée positive au COVID et qu’elle devait s’isoler. Lorsque son fils a appelé le service de santé, on lui a dit que Sandra avait fait un test le 20 juin, ce qui était évidemment impossible. La femme est décédée en février et a ensuite été incinérée.

Malheureusement pour la famille, ce n’était pas la seule erreur inquiétante dans ce diagnostic de COVID-19. Si elle avait été vivante et avait passé le test, l’avis est venu deux mois après les faits puisque le test aurait été passé en juin. «Nous parlons deux mois plus tard. Elle doit être mise en quarantaine pendant 10, eh bien, nous avons 60 jours à partir du moment du test pour lui envoyer la lettre, ce qui est inacceptable », a déclaré son fils.

Les problèmes de test ont empêché de nombreux Américains de se faire tester dans les premiers mois de la pandémie. Au fur et à mesure que l’offre augmentait, les autorités ont dû faire face à un problème différent quelques mois plus tard, lorsque certaines personnes ont dû attendre plusieurs jours pour obtenir leur diagnostic. Les pénuries de kits de test et les résultats retardés entravent évidemment les efforts pour contenir les flambées.

Contrairement à la femme californienne dont le test COVID-19 est revenu après une autopsie, il s’agit clairement d’une erreur du service de santé local. On ne sait pas ce qui a causé cette série d’événements malheureux, mais le département de la santé du comté de Shelby est conscient du problème. «Dr. Haushalter tend la main à M. Whittington pour s’excuser au nom du département de la Santé de l’erreur et de la douleur supplémentaire qu’elle aurait pu causer à la famille », lit-on dans un communiqué à la section locale de Memphis. « Elle déclare également que de nouveaux protocoles seront mis en place pour s’assurer qu’une erreur comme celle-ci ne se reproduira plus à l’avenir. »

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.