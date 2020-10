Google Photos est extrêmement populaire aujourd’hui et prend en charge le téléchargement et le téléchargement de millions de photos à partir d’appareils Android et d’autres systèmes. Mais les photos avaient une origine et pour la trouver, nous devons quitter Google, mais pas de Californie.

L’origine se trouve à Palo Alto en 2002 et dans les bureaux de Lifescape. C’est là que l’application qui finirait par être le germe de Google Photos que nous gérons aujourd’hui a été créée. Là est né Picasa, qui a été pendant de nombreuses années une application de référence en photographie aux multiples usages et qui a fini par fermer ses portes en 2016.

Palo Alto, année 2002

Avec un nom qui mêle le célèbre Picasso à celui de l’art personnalisé, Picasa est né comme une simple application d’édition et de catalogage de photos de bureau dans les bureaux de Lifescape. Son succès a été tel au cours de ses premières années de vie que Google a décidé de rejoindre son portefeuille d’applications et de services en 2004 et de le commercialiser sous une licence freeware. Je veux dire, c’était totalement gratuit.

Bien que son potentiel réside dans la capacité d’organiser et d’éditer des photos sur l’ordinateur, c’est le bras en ligne qui a le plus intéressé Google. Il a été Picasaweb, une boutique en ligne qui cherchait à concurrencer le leader du stockage de photos dans le cloud, Flickr, qui à l’époque était encore de Ludicorp et non de Yahoo!

Google a rapidement vu le potentiel des albums en ligne de Picasaweb et a acheté l’application alors qu’elle n’avait que deux ans.

Main dans la main avec Google, Picasa évolue et acquiert de plus en plus de fonctionnalités pour les utilisateurs. Avec Picasa, toutes les images de l’ordinateur pouvaient être suivies, quel que soit le dossier qui les hébergeait, afin de les classer dans l’application. Ils pourraient non seulement être organisés mais ils ont également été édités et des montages photo et des diaporamas pourraient être créés.

Au fil du temps, Picasa a acquis des fonctionnalités d’édition automatiquement synchronisées avec le cloud, de sorte que les modifications appliquées ou les versions précédentes des photos ne sont jamais perdues. Les albums Web, au fait, autorisé à héberger jusqu’à 1 Go de grandes images sans frais (à l’origine, ils faisaient 250 Mo) bien que si nous avions Google+ (bonjour, intégration) nous pourrions stocker des images d’un maximum de 2048 x 2048 pixels de manière illimitée.

Picasa bat bonjour

En regardant le potentiel de Picasa, en particulier sa polyvalence en matière d’hébergement et de classification d’images dans le cloud, Google a fini par abandonner son projet Hello, qui consistait essentiellement en le même service qu’il avait acheté. Picasa est ainsi devenu le fer de lance photographique de Google dans le cloud, même s’il ne faudrait pas longtemps pour démarrer le transfert des fonctionnalités.

Google était à l’époque plongé dans le développement et la publicité de son réseau social en échec, Google+. Dans le cadre des services du réseau social le stockage de photos dans le cloud a été inclus, concurrençant ainsi les mêmes fonctionnalités que celles proposées et proposées par Facebook. Mais avec l’échec de plus en plus évident de Google+, les Mountain Viewers ont commencé à séparer les deux services.

Ainsi, en mai 2015, Google Photos est devenu indépendant de Google+, devenant ainsi le deuxième service en ligne de Google pour le stockage et l’édition de base des photos. De nombreuses fonctions d’édition et de catalogage des deux services étaient similaires et Google a finalement décidé arrêtez Picasa. C’était l’année 2016.

Ainsi, 14 ans après son lancement, et une fois que toutes les idées et le talent de son équipe de développement ont été transférés vers d’autres domaines de Google, tels que Photos, Picasa ferme définitivement les portes. C’est déjà l’histoire de l’informatique à l’ère d’Internet et ne sera probablement pas oubliée depuis longtemps. Mais pour beaucoup, Picasa est et sera à l’origine de Google Photos.