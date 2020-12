The Wolf Among Us 2 sera présenté en première à l’hiver 2021

Tout indique quoi Le loup parmi nous 2 sera présent aux Game Awards 2020 pour offrir de nouveaux détails un an seulement après son annonce, depuis quand aucune nouvelle n’a été offerte. Cependant, il semble que des détails sur l’histoire et le gameplay aient été divulgués que le jeu prévoit d’annoncer très bientôt. Les forums Reddit ont vu le jour avec une image du jeu donnant un aperçu du lancement de tous ses épisodes à l’hiver 2021.

Savoir plus: Le développement de Wolf Among Us commence à 0

Le message où l’image a été publiée explique que The Wolf Among Us 2 mettra en vedette Adam Harrington, Erin Yvette, Gavin Hammon, Melissa Hutchison, Nick Apostolides, Troy Baker, Dave Fennoy Ashley Burch, Cree Summers et Patrick Warburton. . Son histoire se déroulera deux ans après le premier match et se déroulera à New York, bien que Bigby se rendra dans une petite ville du Vermont pour enquêter sur une fable qui a disparu. En outre, Blanche-Neige sera un personnage jouable dans certains moments de l’histoire.

Selon la fuite, The Wolf Among Us 2 présentera cinq épisodes et il sera publié sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.

▪ Date de sortie: 10/11/2013