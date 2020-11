Google nous a utilisés pour nous informer de dates spéciales grâce à des changements dans la conception de son portail principal. Des festivités aux célébrations et aux hommages aux célébrités qui ont été importantes au niveau international. Cependant il y a quelque chose pour lequel Google n’a pas montré un iota d’intérêt, l’anime.

Savoir plus: One Piece: ce serait l’île de Jaya dans Google Maps

L’animation japonaise est à son meilleur, l’expansion des plates-formes multimédias a diffusé certaines des séries les plus classiques, One Piece parmi elles. Le travail d’Eiichiro Oda est sur le point de toucher 1000 chapitres, probablement un repère historique, à la fois dans le manga et l’animation. Pour cette raison, un utilisateur de Reddit a lancé une curieuse proposition pour ce jour spécial pour les millions de followers de One Piece:

GOOGLE devrait faire quelque chose de similaire quand une pièce atteint 1000 chapitres. (Désolé pour la mauvaise qualité faite sur MS paint) de r / OnePiece

Savoir plus: Cette version cartoon de Karoo de One Piece mérite une série séparée

Il n’y a rien qui pourrait mieux représenter les 1000 chapitres spéciaux qu’une nouvelle couverture pour l’anniversaire de One Piece sur Google. Pour l’instant, il n’y a pas d’anime qui ait atteint un tel nombre d’épisodes.

Autres objets One Piece que vous aimerez